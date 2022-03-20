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    17:12, 20 Март 2022 | GMT +6

    Внимание Президента к вопросу улучшения образования детей получило особый отклик - директор байконурской школы-лицея

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    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В городе Байконуре, где функционируют школы с русским и казахским языком обучения, школа-лицей №277 отдела образования по Кармакшинскому району управления образования Кызылординской области является одной из лучших. В коллективе педагогов с большим вниманием слушали Послание Президента страны к народу Казахстана. Директор лицея Жумагуль Тлеугабылова поделилась своими впечатлениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «После пандемии мы с оcобым волнением ожидали ежегодное Послание народу Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемеловича Токаева. Темы, которые были освещены в Послании, были очень актуальны, мы получили ответы на многие моменты в жизни страны. Конечно, нас в первую очередь волнуют вопросы в области образования. На сегодняшний день казахстанское образование претерпевает значимые реформы и изменения. В частности, внедрение цифровизации во всей отрасли. Пандемия показала, что существует дефицит ІТ-специалистов, а это значит, необходимо усилить мотивацию детей в образовательных школах к получению знаний и образования по предмету «информатика», - говорит Ж. Тллегабылова.

    Директор лицея рассказала, что в школе активно внедряют все новшества в образовании. К примеру, внедрение в воспитательную работу дебатного движения.

    «Это настоящая образовательная технология, позволяющая формировать у детей навыки критического мышления, умение аргументировать свою позицию, укреплять свои социальные связи. Особенно это важно для наших байконурских учеников, которые живут в городе с международным статусом. Уже есть и победы в данной области: команда дебатеров школы защищала честь школы на районных и областных соревнованиях, занимая призовые места», - рассказала директор лицея.

    С началом предстоящего учебного года в Правила проведения Единого национального тестирования внесены изменения, где информатика включена в перечень профильных предметов ЕНТ. Это даст возможность для поступления выпускников школ в вузы, готовящих ІТ-специалистов.

    «В связи с этим в лицее усилена работа над подготовкой преподавания профильного предмета информатики. Активизировалась работа школьников в конкурсах и семинарах по STEM-технологии. В октябре 2021 года команда девушек нашей школы участвовала в международном конкурсе STEM Kyzdar, организованный ООН Женщины РК, который проходил в городе Алматы. Команда девушек была удостоена номинации «Engineering Notebook Award Finalist», - отметила директор школы-лицея № 277 города Байконура.

    «Мы рады, что идем в ногу со временем и полностью поддерживаем Главу нашего государства, который в это сложное время прокладывает путь к коренной модернизации и трансформации. Этих реформ ждут не только политические деятели, но и весь народ. И для нас, представителей системы образования, есть конкретные задачи. Ведь культ знаний – это основа интеллектуального развития и научного потенциала нашей страны», - сказала в заключении Жумагуль Тлеугабылова.


    Теги:
    Байконур Послание Президента РК-2022 Кызылординская область Образование Послание Президента РК
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