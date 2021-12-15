Внезапные рейды по местам продажи пиротехники проводят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области создали мобильные группы, которыми проводят внезапные рейды по местам реализации несертифицированной пиротехники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в Петропавловске функционируют две точки, в которых реализуют сертифицированную продукцию - это павильоны вблизи торговых домов по улице Сутюшева и Жумабаева. Все остальные возможные места продажи изделий без соответствующих документов проинспектируют мобильные группы.

С 15 декабря полицейские работают в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Пиротехника». Цель – выявление и пресечение фактов незаконной торговли пиротехническими изделиями. Продлится оно до середины января.

«Просим родителей следить за своими несовершеннолетними детьми и не допускать фактов самостоятельного использования подростками пиротехнических изделий. Использовать эту продукцию можно только взрослым, строго по инструкции, с соблюдением всех мер безопасности», - сказал начальник управления административной полиции Серик Альжанов.