Внезапные рейды по магазинам и кафе проводят в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские и санитарные врачи проводят внезапные рейды по магазинам, кафе, салонам красоты, офисам и бюро, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, за три дня проверили 97 объектов предпринимательства. Одновременно патрульные полицейские проинспектировали 47 единиц общественного транспорта. Со всеми руководителями различных форм предпринимательства провели профилактические беседы, разъяснили об административной ответственности за неустранение имеющихся недостатков.
«Соблюдение социальной дистанции, использование санитайзеров, масочный режим - почти во всех проверенных объектах условия для режима дезинфекции созданы, ручные антисептики есть. При этом, как поясняют продавцы и администраторы ресепшн, покупатели и клиенты не всегда ответственно относятся к использованию санитайзеров, дистанции и правильному ношению защитных масок», - проинформировали в пресс-службе.
Санитарные рейды по всем объектам торговли, общественного питания и оказания услуг продолжатся.
Напомним, в Ассоциации перевозчиков решили подойти к соблюдение санитарных норм кардинально. Пассажирам без масок откажут в поездке по городу.
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