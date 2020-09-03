Внезапную проверку участковых инспекторов устроили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как работают участковые инспекторы полиции, что о них думают граждане, насколько помещения опорных пунктов соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам – эти и другие вопросы выяснял начальник департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов, устроивший внезапную проверку участковым инспекторам Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области пояснили цель такой проверки.

«В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что следует законодательно повысить статус участкового инспектора, предоставив все возможности для продуктивной работы. Президент в очередной раз обратил внимание на важную роль участкового инспектора в налаживании тесной обратной связи с людьми. Государство и дальше будет создавать все необходимые условия для эффективной работы полицейских. Однако многие ли из них соответствуют современным критериям? Обладают ли они умением вести открытый диалог с людьми? По сути, это качество должно стать приоритетным в системе подготовки и подбора кадров. Это и стало основной причиной внезапной проверки – главой жамбылского гарнизона Жанатом Сулейменовым работы участковых инспекторов УП города Тараза», - пояснили в ведомстве.

Ближе к ночи начальник департамента полиции Жамбылской области посетил участковые пункты полиции №№7, 9, 10, 11, расположенные в микрорайонах областного центра, заслушал отчеты о состоянии криминогенной обстановки на административных территориях, изучил паспорта участка каждого инспектора, ознакомился с информацией о поступающих заявлениях.

К примеру, в УПП №7 за сутки поступило два заявления, в УПП №11 – восемь, в основном семейно-бытового характера. Как выяснилось при проверке, не все журналы заполнялись своевременно и в полном объеме. Внесены не все данные по объектам малого и среднего бизнеса, учебным заведениям, а в пункте полиции №9 отсутствовала информация о том, сколько и какие сотрудники работают на данной территории. Кроме того, практически во всех УПП наглядная информация не соответствовала принятым стандартам.

«Это говорит о том, что вы не заботитесь о налаживании тесного контакта с жителями района, ведь вы должны быть узнаваемыми и доступными для простых граждан», – отметил Жанат Сулейменов.

Также он остался недоволен санитарным состоянием пунктов полиции, соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, наличия антисептиков и других материалов. Данные нормы важны именно сегодня, в период пандемии COVID-19, подчеркнул генерал-майор полиции.

Жанат Сулейменов побеседовал с местными жителями, которые выразили благодарность сотрудникам полиции за службу. Особых нареканий к действиям участковых инспекторов они не высказали. Много добрых слов можно было услышать от жителей микрорайона «Жансая» в отношении участковых из УПП №11.

Подобные незапланированные проверки начальник департамента полиции Жанат Сулейменов намерен устраивать регулярно, отметили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.