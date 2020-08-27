Внезапное наводнение обрушилось на Афганистан, десятки погибших
КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - 70 человек погибли и десятки получили ранения в результате внезапного наводнения в провинции Парван на севере Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.
Наводнение обрушилось на город Чарикар в среду утром, когда люди спали. Многие из жертв - женщины и дети. Ожидается, что число погибших возрастет.
Губернатор провинции Парван Фазлудин Аяр заявил местным журналистам, что «жертвами наводнения могли стать сотни людей».
На снимках из Чарикара показаны спасатели на месте происшествия, разбирающие завалы, а также улицы, покрытые грязью от наводнения. На других - люди, ищущие в завалах свои вещи.
«В нашем районе две семьи все еще находятся под завалами», - сказал телеканалу Tolo News Абдул Маджид, один из жителей Чарикара. «Нам нужно больше спасателей, чтобы оказать помощь», - добавил он.
Президент Афганистана Ашраф Гани приказал оказать экстренную помощь пострадавшим, говорится в заявлении президентского дворца.
В северных и восточных частях Афганистана летом часто бывают сильные дожди, которые вызывают наводнения.
Ранее в этом месяце 16 человек, в основном дети, погибли в результате внезапного наводнения в деревне в восточной провинции Нангархар.
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