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Внезапное наводнение обрушилось на Афганистан, десятки погибших

27 Августа 2020 01:39
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Внезапное наводнение обрушилось на Афганистан, десятки погибших

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - 70 человек погибли и десятки получили ранения в результате внезапного наводнения в провинции Парван на севере Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Наводнение обрушилось на город Чарикар в среду утром, когда люди спали. Многие из жертв - женщины и дети. Ожидается, что число погибших возрастет.

Губернатор провинции Парван Фазлудин Аяр заявил местным журналистам, что «жертвами наводнения могли стать сотни людей».

На снимках из Чарикара показаны спасатели на месте происшествия, разбирающие завалы, а также улицы, покрытые грязью от наводнения. На других - люди, ищущие в завалах свои вещи.


«В нашем районе две семьи все еще находятся под завалами», - сказал телеканалу Tolo News Абдул Маджид, один из жителей Чарикара. «Нам нужно больше спасателей, чтобы оказать помощь», - добавил он.

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал оказать экстренную помощь пострадавшим, говорится в заявлении президентского дворца.

В северных и восточных частях Афганистана летом часто бывают сильные дожди, которые вызывают наводнения.

Ранее в этом месяце 16 человек, в основном дети, погибли в результате внезапного наводнения в деревне в восточной провинции Нангархар.


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#Происшествия   #Афганистан   #Погода  
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Автор:

Татьяна Кудренок

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