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Внезапная тревога: учения идут в региональном командовании «Запад»

7 Декабря 2019 20:08
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Внезапная тревога: учения идут в региональном командовании «Запад»

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Воинские части регионального командования «Запад» были подняты по внезапной тревоге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках начала нового 2020 учебного года военнослужащие регионального командования «Запад» проводят тактико-строевые занятия на учебных полигонах Западного региона страны. Целью занятий являются проверка системы оповещения, повышение слаженности органов управления при управлении войсками в ходе приведения в высшие степени боевой готовности. В течение периода учений подразделения связи развернут пункты управления, обеспечивая телефонную, телеграфную, спутниковую, радио, радиорелейную и фельдъегерско-почтовую связь. Неделя боевой готовности позволяет проверить способность частей и подразделений видов и родов войск в установленные сроки выполнять поставленную задачу. Кроме того, будут развернуты подвижные пункты управления и организована комендантская служба», - рассказал командующий войсками регионального командования «Запад» полковник Нурлан Алдияров.

Сообщив, что после учений военнослужащие приступят к подготовке по специальности.




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Ключевые слова: Атырауская область, Армия,
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Автор:

А. Соколов

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