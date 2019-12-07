Внезапная тревога: учения идут в региональном командовании «Запад»

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Воинские части регионального командования «Запад» были подняты по внезапной тревоге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках начала нового 2020 учебного года военнослужащие регионального командования «Запад» проводят тактико-строевые занятия на учебных полигонах Западного региона страны. Целью занятий являются проверка системы оповещения, повышение слаженности органов управления при управлении войсками в ходе приведения в высшие степени боевой готовности. В течение периода учений подразделения связи развернут пункты управления, обеспечивая телефонную, телеграфную, спутниковую, радио, радиорелейную и фельдъегерско-почтовую связь. Неделя боевой готовности позволяет проверить способность частей и подразделений видов и родов войск в установленные сроки выполнять поставленную задачу. Кроме того, будут развернуты подвижные пункты управления и организована комендантская служба», - рассказал командующий войсками регионального командования «Запад» полковник Нурлан Алдияров.

Сообщив, что после учений военнослужащие приступят к подготовке по специальности.











