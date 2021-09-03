Внезапная проверка войск началась в Вооруженных Силах РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В свете реализации поручений Президента страны Касым-Жомарта Токаева, обозначенных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года и на Коллегии Министерства обороны в ноябре 2020 года, ряд воинских частей региональных командований, десантно-штурмовых войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил подняты по тревоге для проверки боеготовности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Войскам отданы распоряжения на переброску в другие регионы страны.

Военнослужащие с боевой техникой перемещаются на большие расстояния железнодорожными эшелонами, военно-транспортной авиацией. Кроме того, в учебных целях спланировано привлечение самолетов авиакомпаний гражданской авиации для переброски личного состава.

Местным органам военного управления даны указания осуществить призыв отдельных военнообязанных из запаса. Определенному количеству граждан вручены повестки, в соответствии с которыми они должны прибыть на сборные пункты для укомплектования воинских частей. Этим проверяются возможности по мобилизации военно-обученного резерва.

После прибытия в указанные районы, войска выполнят учебно-боевые задачи, содержание которых будет доведено до них дополнительно.