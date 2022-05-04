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Внезапная проверка Вооруженных сил началась в Беларуси
4 Мая 2022 18:25

Внезапная проверка Вооруженных сил началась в Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ – Внезапная проверка сил реагирования Вооруженных сил Беларуси началась в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «БЕЛТА».

«В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования. Воинские части и подразделения отработают вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша и выполнения учебно-боевых задач», – отмечается в сообщении Минобороны Беларуси.

По данным ведомства, в ходе проверки оценят готовность и способность личного состава оперативно реагировать на возможное возникновение кризисных ситуаций. Военные будут действовать в условиях быстро меняющейся обстановки на незнакомых участках местности. В Минске также обратили внимание на то, что состав привлекаемых к проверке сил будут поэтапно увеличивать, что даст возможность проверить их способность противостоять военным угрозам на земле и в воздухе.

В Минобороны Беларуси назвали проводимые мероприятия одной из самых эффективных форм обучения войск.

«Проверка не несет угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе предупредили, что движение по дорогам общего пользования может быть затруднено из-за перемещения военной техники.


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