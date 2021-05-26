НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внести в ипотечные программы улучшение жилищных условий просят депутаты фракции Народная партия Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Казахстане действует несколько программ обеспечения жильем широких слоев населения. На первый взгляд создается впечатление, что жильем обеспечиваются все, кто в нем нуждаются, граждане всех возрастов и категорий. Между тем, как показывает анализ действующего законодательства и существующей практики, из числа нуждающихся выпали граждане, уже имеющие жилье. А именно те, кто приобрели право общей долевой собственности на жилище посредством совместного строительства, гражданско-правовых сделок, в наследство и в других случаях, не противоречащих законодательству страны. Граждане этой категории в большинстве случаев ведут общее хозяйство и живут под одной крышей. Это члены семьи и другие родственники, вселенные собственником в жилище. Однако квадратура их жилья по нормативам не соответствует установленным техническим, санитарным и другим обязательным требованиям», - отметил мажилисмен Газиз Кулахметов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что согласно СНИП РК 3.02-43-2007, минимальный размер жилой площади на одного человека в жилых зданиях IV класса должен составлять 15 кв.м. А максимальный норматив І класса - более 25 кв.м.

«Каждая семья мечтает жить отдельно в своем доме или хотя бы переехать из тесного жилья в более просторное, чтобы совместное проживание стало более комфортным. Но всему виной недостаточность средств. Часто бывает, что старшее поколение имеет небольшие сбережения, а молодые еще не успели накопить. Люди и рады бы согласиться на банковскую кабалу, но банки не дают кредиты пенсионерам, а у молодых - сравнительно низкая заработная плата, что является основанием для отказа в ипотеке. Даже если имеется возможность внести 30% первоначального взноса за ипотеку, сумма ежемесячного платежа является неподъемной для многих семей. Попытки самим построить дом упираются в пресловутую справку об отсутствии недвижимого имущества, которую необходимо предоставить для получения земельного участка. Наличие хоть какого-то жилья является основанием для отказа», - пояснил Газиз Кулахметов.

По его словам, членам таких семей до сих пор отказывали и продолжают отказывать в праве получения жилья по одной из существующих жилищных программ, ссылаясь на требования подпункта 1 статьи 69 Закона РК «О жилищных отношениях». И это несмотря на то, что описанная выше прослойка общества состоит из тех же слоев населения и категории граждан, которые указаны в действующем законодательстве как имеющие право на жилье.

«Из-за социальной необустроенности, невозможности реализовать свое конституционное право на жилье, слишком стесненных обстоятельств и отсутствия личного пространства в большинстве семей возникают ссоры, происходят разлады и разводы. В итоге распадается важная ячейка общества - семья, основа государства, ее главный конструктивный элемент. По статистике именно бытовая причина является одной из основных причин разводов в стране. Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым: внести в действующее законодательство понятие улучшения жилищных условий через расширение; убрать препятствующие этому нормы; рассмотреть возможность выработки механизма оценки, выкупа или изъятия и передачи жилья от одного претендента другому. Эта норма позволит тем, кто жил в одно- или двухкомнатном жилье, переехать в трех- или четырехкомнатное жилье», - заключил депутат.

По запросом подписалась группа депутатов фракции «Народной партии Казахстана».