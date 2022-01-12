Внести проект программы по повышению доходов населения поручил Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений в целях развития социальной сферы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству труда провести работу по качественному обновлению социально-трудовой сферы с выявлением реального количества граждан, нуждающихся в трудоустройстве и социальной поддержке. Совместно с заинтересованными госорганами принять меры по увеличению размеров грантов на реализацию бизнес идей, повышению размеров оплаты труда и срока участия как в молодежной практике, так и в проекте «Первое рабочее место», - сказал в ходе заседания Правительства.

Алихан Смаилов поручил Министерствам Нацэкономики и труда в месячный срок разработать и внести в Правительство проект программы по повышению доходов населения.

Также Премьер-Министр дал поручение Министерству образования совместно с заинтересованными госорганами разработать программу по привлечению лучших педагогов с соответствующим пакетом мер социальной поддержки для регионов с дефицитом учителей, принять меры по открытию 5 филиалов авторитетных зарубежных вузов, в том числе двух в западном регионе.

«В проекте государственного образовательного заказа необходимо увеличить количество грантов по техническим направлениям, в первую очередь в западных регионах, и предусмотреть целевые гранты для обучения в вузах молодежи из густонаселенных регионов», - отметил Премьер-Министр.

«Министерствам здравоохранения, образования, культуры, обороны, финансов, национальной экономики до 1 февраля проработать все вопросы создания общественного социального Фонда «Қазақстан халқына», - отметил Алихан Смаилов.

Премьер-Министр вместе с тем обратился к членам Правительства.

«Вы все понимаете серьезность сегодняшнего момента. Необходимо максимально мобилизоваться и сконцентрироваться на работе. Моим заместителям по курируемым отраслям и госорганам организовать четкую координацию и контроль», - отметил А. Смаилов.

Напомним, сегодня состоялось заседание Правительства РК. Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов обратился к новому составу Правительства.