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Внести предложения по решению проблем в Жамбылской области поручил акимату Алихан Смаилов

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Апреля 2022, 12:49
Внести предложения по решению проблем в Жамбылской области поручил акимату Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представляя нового акима Жамбылской области, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подчеркнул большой опыт работы Нуржана Нуржигитова на ответственных руководящих должностях и подчеркнул важность оперативного решения социально-экономических проблем населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу посетили с рабочей поездкой Жамбылскую область, в ходе которой приняли участие во внеочередной сессии областного маслихата.

Глава Правительства зачитал депутатам маслихата письмо Президента РК о предложении назначить на должность акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова. Депутаты одобрили выдвинутую кандидатуру. На встрече с активом области Премьер-Министр РК поблагодарил Бердибека Сапарбаева за проделанную работу на посту главы региона, отметив его вклад в развитие области, укрепление межнационального согласия, повышение благосостояния и качества жизни населения.

«За более чем два года работы Бердибеку Машбековичу удалось реализовать ряд значимых проектов, область достигла ощутимых успехов в социально-экономическом развитии. Бердибек Сапарбаев один из тех, кто стоял у истоков нашей государственности, показал истинный пример служения народу. От имени Главы государства и от себя лично хочу выразить благодарность за многолетний труд», – отметил А. Смаилов.

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Представляя нового акима области, Алихан Смаилов подчеркнул большой опыт работы Нуржана Нуржигитова на ответственных руководящих должностях. Глава Правительства обозначил перед руководством региона задачи в рамках реализации стратегии построения Нового Казахстана и подчеркнул важность оперативного решения социально-экономических проблем населения.

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«Нужно сконцентрироваться на активной работе по реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана, особенно в части повышения благосостояния жителей страны. Кроме того, необходимо качественно организовать масштабную работу по дальнейшему развитию промышленности, сельского хозяйства, созданию новых рабочих мест, поддержке малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций. Имеющиеся в регионе проблемы нам известны. Новому руководству области необходимо проработать и внести предложения в Правительство по их решению. Уверен, что Нуржан Молдиярович, работая совместно с активом региона, успешно выполнит все обозначенные задачи», – сказал Премьер-Министр РК.

Напомним, сегодня Нуржан Нуржигитов был назначен акимом Жамбылской области.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Жамбылская область   Регионы   Общество   Алихан Смаилов  
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