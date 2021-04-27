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Внести Нацпроект «Еңбек» до 1 июня в Правительство поручил Аскар Мамин

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Апреля 2021, 11:21
Внести Нацпроект «Еңбек» до 1 июня в Правительство поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал поручение Министерству труда и соцзащиты населения внести до 1 июня в Правительство Национальный проект «Еңбек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Занятость населения является важнейшей задачей Правительства. С учетом пандемии были приняты комплексные меры, включая усиление инструментов государственной программы «Еңбек», была реализована Дорожная карта занятости. В текущем году в рамках Дорожной карты занятости сделан акцент на создание постоянных рабочих мест и улучшение социальной инфраструктуры регионов. По итогам первого квартала Программой «Еңбек» охвачено 158 тысяч человек.

Премьер-Министр отметил, что всего в текущем году меры содействия занятости будут оказаны 1,2 миллиону человек.

«Ожидается увеличение размера реальной заработной платы на 10% - до 221 тысячи тенге. Уровень безработицы не превысит показатель 4,9%», - отметил Аскар Мамин.

Аскар Мамин отметил положительную работу по созданию максимального количества постоянных рабочих мест в Павлодарской, Карагандинской и Атырауской областях.

«Надо активно продолжить работу в этом направлении и другим регионам. Для этого имеются все инструменты и необходимые ресурсы. Хорошо зарекомендовал себя проект «Бастау бизнес». В текущем году запланировано обучение основам предпринимательства 30 тысяч человек. НПП «Атамекен» совместно с Министерством труда следует расширить количество обучаемых. Национальный проект «Еңбек» должен способствовать обеспечению отраслей экономики качественными конкурентоспособными трудовыми ресурсами», - отметил Премьер-Министр.

Глава Правительства дал ряд поручений ведомствам.

«Поручаю Министерству труда внести до 1 июня в Правительство Национальный проект «Еңбек» на 2021-2025 годы. Обеспечение населения мерами занятости необходимо сфокусировать на целевых группах с учетом их проблем и потребностей. Министерствам нацэкономики, труда и акиматам обеспечить до 1 июля разработку региональных карт занятости. Особое внимание уделить достижению плановых показателей занятости и созданию постоянных рабочих мест. Министерствам труда, финансов, национальной экономики и акиматам регионов обеспечить финансирование реализации мероприятий проекта «Еңбек», - поручил Аскар Мамин.

Правительство РК   Минтруда РК   Занятость  
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