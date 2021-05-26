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    11:40, 26 Май 2021 | GMT +6

    Внести изменения в законодательство по вопросам обеспечения техсредствами инвалидов хотят в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане хотят внести изменения в законодательство в части обеспечения техническими средствами и услугами реабилитации инвалидов. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня на пленарном заседании Мажилиса рассмотрели законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

    «Еще одной новеллой законопроекта является обеспечение техническими средствами (далее – ТСР) и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем», - сказал Серик Шапкенов.

    В настоящее время в случае прекращения деятельности работодателя – индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица данные обязательства переходят к государству. При этом инвалиды лишены возможности получения ТСР в период приостановления (бездействия) деятельности предприятия или во время проведения процедур банкротства, которые могут длиться до 1,5 лет.

    «В этот период лицо, получившее инвалидность на производстве, остается без технических средств реабилитации. Данная мера позволит своевременно охватить до 2 тысяч людей техническими средствами и услугами реабилитации», - пояснил Серик Шапкенов.

    Ранее сообщалось, что размеры пособий для всех групп детей-инвалидов будут увеличены в Казахстане. Также предлагается продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет.


    Теги:
    Социальная поддержка Минтруда РК Парламент Общество Мажилис
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