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    11:20, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Внести изменения в законодательство об НПО предложил Марат Шибутов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Национального совета общественного доверия Марат Шибутов предложил внести изменения в законодательство об НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первую очередь нам надо обсудить и внести предложения по таким вопросам, как определение порогов рассмотрения онлайн-петиции, которая вносится в рамках закона об общественном контроле. Второе – надо поработать и над самим законом – сейчас несколько человек входят в рабочую группу МИОР. Затем – это разработка процедуры прямых выборов акимов сел и принципы определения их нового статуса», - сказал Марат Шибутов на V заседании НСОД.

    Кроме того, по его словам, необходимы изменения в Закон о местном государственном управлении и самоуправлении, также нужно принять участие в разработке нового закона о СМИ, который сейчас есть в планах МИОР.

    «У нас в составе присутствуют журналисты, для которых это очень важно. Еще одна важная вещь – это отработка введения в действие Административного процедурно-процессуального кодекса, потому что именно он будет определять отношения между гражданином и государством. Я также считаю, что необходимо поработать над изменением в законодательстве о неправительственных организациях, потому что у нас появились новые формы общественной работы», - заключил спикер.


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