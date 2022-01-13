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Внести изменения в Закон «О жилищных отношениях» предлагают сенаторы

13 Января 2022 11:02
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Внести изменения в Закон «О жилищных отношениях» предлагают сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Нариман Турегалиев предложил решение проблемы владельцев аварийного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сенатор Нариман Турегалиев, выступая на пленарном заседании палаты, подчеркнул, что значительный объем задач, поставленных 11 января Главой государства, направлен на решение конкретных региональных проблем. В то же время на протяжении нескольких лет в Западно-Казахстанской области не решаются вопросы владельцев аварийного жилья. Для усиления защиты их прав депутат Нариман Турегалиев предложил внести изменения в Закон «О жилищных отношениях». Дело в том, что в случае выселения из аварийного, но собственного жилья, его владельцы получают новые, однако арендные квартиры.

Депутат подчеркнул, что сейчас важно, чтобы люди не лишались просто так своего единственного собственного жилья, пусть и аварийного, но после определенного срока проживания в арендном жилье они могли бы приватизировать или выкупать коммунальные квартиры по остаточной стоимости.

«В соответствии с Законом «О жилищных отношениях», поскольку жильцы получили квартиры из коммунального жилищного фонда, их аварийные жилища, находящиеся на праве собственности, приняты в коммунальную собственность. Таким образом, граждане переехали в арендные квартиры, при этом лишившись собственного жилья. Следует отметить, что подавляющее большинство таких жителей являются малообеспеченными гражданами. Они уже обращались в акиматы области и города, где им пояснили, что таково требование действующего законодательства. Также они обратились и к депутатам Сената. Хочу отметить, что поднимаемая проблема касается не только Западно-Казахстанской области, но и всех регионов страны», - отметил Нариман Турегалиев.

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#Сенат   #Жилье   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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