Внести изменения в предельные цены на лекарства и медизделия намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Изменения предусматривают изменения в утвержденные предельные цены на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внести изменения в приказ министра здравоохранения РК «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования» намерены в Казахстане

Соответствующий документ размещен на портале Открытые НПА. В нем отмечено, что проект изменений разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 245 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения, который предусматривает внесение изменений в утвержденные предельные цены на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, а также с целью решения проблемных вопросов закупа лекарственных средств, медицинских изделий и иммунобиологических препаратов на 2023 год, закупаемых по перечню единого дистрибьютора ТОО «СК-Фармация».

«Проект сформирован РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» на основании заявлений, поданных в период по 31 декабря 2022 года, с учетом лекарственных препаратов включенных в Казахстанский национальный лекарственный формуляр и (или) в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) в соответствии с Правилами регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.

Учитывая вышеизложенное, возникла необходимость внесения изменений и дополнений в предельные цены на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденные приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года ҚР ДСМ-77», - поясняется в документе.