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Внести изменения в правила субсидирования инвестиционных проектов намерены в РК

24 Января 2023, 10:42
Внести изменения в правила субсидирования инвестиционных проектов намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют внести изменения в правила субсидирования инвестиционных проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие нормы содержатся в документе о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2018 года 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи доступного кредитования» и от 31 декабря 2019 года 1060 «О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства», размещенном на портале Открытые НПА.

«По кредитам/финансовому лизингу, направленным на инвестиционные цели с суммой займа свыше 10 млрд тенге при финансовых показателях по срокам окупаемости, чистой прибыли, внутренней норме доходности, денежных потоках и другое, согласно бизнес-плану и финансовой модели проекта, показывающих отсутствие потребности в субсидировании части ставки вознаграждения по кредитам/финансовому лизингу, финансовое агентство отказывает в субсидировании», - говорится в документе.

Данные требования предусматриваются для действующих проектов или производств.

«При анализе по потребности в кредитных средствах по инвестиционным проектам используются показатели эффективности проекта: срок окупаемости, внутренняя норма доходности, чистая прибыль, денежные потоки. В случае если показатели проекта позволяют обслуживать кредит без субсидирования ставки вознаграждения, то предоставление данной меры государственной поддержки будет излишним», - поясняется в поправках в постановление Правительства.

Установление данных условий позволит:

- поддержать большое количество субъектов МСБ;

- поддерживать предпринимателей фактически нуждающихся в удешевлении кредитов.


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