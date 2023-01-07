Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Внести изменения в правила перевозки грузов ж/д транспортом хотят в РК

7 Января 2023, 16:23
Внести изменения в правила перевозки грузов ж/д транспортом хотят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены внести изменения в правила перевозки грузов железнодорожным транспортом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Документ о внесении изменений в приказ министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 августа 2019 года 612 «Об утверждении Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом» размещен на сайте «Открытые НПА».

Так согласно статьи 36 ЗРК «О железнодорожном транспорте» в соответствии с договором перевозки груза перевозчик обязуется своевременно и в сохранности доставить вверенный ему грузоотправителем груз на железнодорожную станцию назначения с соблюдением условий его перевозки и выдать грузополучателю, а грузоотправитель (грузополучатель) обязуется оплатить перевозку груза и обеспечить его приемку.

«На сегодняшний день, на законодательном уровне у перевозчика имеются обязательства перед грузополучателем в сохранности доставить вверенный ему грузоотправителем груз на железнодорожную станцию назначения с соблюдением условий его перевозки и выдать грузополучателю. Вместе с тем, согласно статье 39, с момента уведомления о прибытии груза в пункт назначения права и обязанности по договору перевозки переходят к грузополучателю», - поясняется в документе.

Однако, как отмечается в сравнительной таблице, нередко возникает интервал времени после доставки груза на станцию назначения перед принятием груза грузополучателем, так как, грузополучатель (представитель грузополучателя) не обеспечивает своевременное принятие груза.

В связи с чем, необходимо конкретизировать в части хранения грузов обязательства Перевозчика о сохранности согласно договору перевозки груза до выдачи грузополучателю.

Ранее применялся увеличенный в соответствии с тарифным руководством (прейскурантом) перевозчика до десятикратного размера сбор за хранение грузов по истечении сорока восьми часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения, после вывешивания объявления об увеличении сбора.


Новости по теме
Курсирование поезда из Алматы в Шымкент отменили 10 января
Снежный патруль организовали карагандинские волонтеры
Трассы закроют для автобусов и авто с дизельными двигателями в Казахстане
Теги:
Читайте также
Дороги в Актюбинской области закрыли для автобусов и дизельного транспорта
Занятия для всех школьников перевели на дистанционный формат в Атырауской области
Водитель большегруза провел шесть суток в кювете на трассе Самара-Шымкент
Курсирование поезда из Алматы в Шымкент отменили 10 января
Трассы закроют для автобусов и авто с дизельными двигателями в Казахстане
Мат в общественном месте - как доказать свою правоту
Движение для дизельного и общественного транспорта ограничили в Костанайской области
Около 2 млн тенге составила максимальная зарплата в Казахстане в 2022 году
Новости партнеров
Популярное
1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы

Лента новостей