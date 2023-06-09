Внести изменения в нацпроект «Комфортная школа» намерены в Минпросвещения РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство просвещения РК планирует внести изменения в Национальный проект «Комфортная школа». Об этом сообщил вице-министр просвещения Айбат Ильясов на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством разработан и вносится в Правительство РК проект постановления о внесении изменений и дополнений в Национальный проект «Комфортная школа», - сказал Айбат Ильясов

По данным ведомства, изменения планируются в части:

- внесения изменений в перечень строящихся школ по изменению местоположения, в т.ч. изменения сроков начала и завершения строительства школ;

- изменения механизма ввода новых ученических мест (перевод со строительства на закуп как товар);

- рассмотрения мер по поддержке отечественных товаропроизводителей;

- предоставления технических условий для подключения/ прокладки кабеля в телефонной канализации сетей телекоммуникаций на безвозмездной основе;

- поправок редакционного характера.

Ранее сообщалось, что могут сократить перечень объектов проекта «Комфортная школа».