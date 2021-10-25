Внести изменения в информационные системы госорганов планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин поделился планами по актуализации информационных систем госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Технологический стек (stack) - линейка технологических решений, используемых в госструктурах. До этого каждый госорган самостоятельно выбирал те технологии, на которых хочет создавать, сопровождать и «лепить» сервис, что называется. Например, единая платформа информационных ресурсов – все вебсайты всех госорганов, они раньше тоже сопровождались самостоятельно», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе.

По его словам, АО «НИТ» создал платформу и туда интегрировал со всех сайтов всю информацию.

«Теперь техсопровождение всех сайтов за АО «НИТ», а госорганы отвечают лишь в своей части за внесение необходимой информации. То же самое мы панируем сделать по всем информационным системам. Это не так легко. Для этого нужно перейти на единую платформу и определить единый технологический стек», - отметил министр.

«Чтобы это сделать, мы делаем работу по обследованию информационных ресурсов, мы должны выяснить их состояние. Потом напишем техсостояние перехода на платформу и в следующем году начнем процесс перехода на платформенную модель»,- заключил Б. Мусин.