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Внести Дорожную карту по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов поручил Алихан Смаилов

1 Февраля 2022 12:12
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Внести Дорожную карту по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов поручил Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд поручений Министерству образования дал Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В соответствии с поручениями Президента оперативно актуализировать Национальный проект «Качественное образование «Образованная нация». Совместно с Министерствами национальной экономики, финансов обеспечить включение в проект программы действий Правительства на 2022 год мероприятий по созданию Единой цифровой базы очередности детей в детские сады, принятию Концепции воспитательной работы, Единого национального портала дополнительного образования», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

Также Премьер-Министр РК поручил проработать и внести до 10 февраля текущего года проект Комплексного плана по развитию шефства предприятий над колледжами.

«До 7 февраля текущего года внести Дорожную карту по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов. Совместно с отраслевыми госорганами обеспечить приоритетную подготовку научных кадров технического направления, в том числе в рамках выделения грантов для молодых ученых и ежегодной стажировки в ведущих зарубежных научных центрах», - сказал Алихан Смаилов, обращаясь к заместителю Ералы Тугжанову.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил открыть в Казахстане пять филиалов авторитетных зарубежных вузов.


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#Правительство РК   #Премьер-министр РК   #Образование   #Вузы   #МОН   #Алихан Смаилов  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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