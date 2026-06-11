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    В нескольких районах Ирана произошли взрывы

    Серия взрывов раздалась в нескольких городах Ирана, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Иранские силы ПВО сбили американский беспилотник
    Фото: Anadolu

    Как сообщает агентство Mehr, системы противовоздушной обороны работают над уничтожением целей в небе сразу над несколькими провинциями страны.

    Атаке подверглись морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, округа Кешм и Минаб.

    Отмечается, что также произошли столкновения между ВС США и Ирана на море.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о начале нанесения дополнительных ударов по Ирану.

    Ближний Восток Иран Ракетные удары Ситуация на Ближнем Востоке США
    Сара Болат
    Сара Болат
    Автор