В нескольких районах Ирана произошли взрывы

Серия взрывов раздалась в нескольких городах Ирана, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство Mehr, системы противовоздушной обороны работают над уничтожением целей в небе сразу над несколькими провинциями страны.

Атаке подверглись морской порт Кенган, город Бендер-Аббас, округа Кешм и Минаб.

Отмечается, что также произошли столкновения между ВС США и Ирана на море.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о начале нанесения дополнительных ударов по Ирану.