Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Внештатную остановку котлоагрегатов объяснили на ТЭЦ Экибастуза

8 Января 2023, 03:00
Внештатную остановку котлоагрегатов объяснили на ТЭЦ Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Внештатную остановку котлоагрегатов объяснили на ТЭЦ Экибастуза. Это стало одним из следствий аварии на теплосетях города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в ТОО «Экибастузтеплоэнерго», после произошедшей 27 ноября аварии на тепловых сетях Экибастуза велись масштабные работы по замене трубопроводов. Так как необходимо было как можно быстрее подключить дома к теплоснабжению, перед запуском не проводились на должном уровне мероприятия по промывке и гидравлическим испытаниям вновь смонтированных участков. Поэтому в трубопроводах остались фрагменты металла, ржавчина, мусор.
«Вместе с теплоносителем это попадает на станцию. В результате чего забиваются трубы поверхностей нагрева котлоагрегатов и как следствие происходит пережог, то есть повреждения и образование свищей на этих трубах, после чего производится вынужденная остановка котлоагрегатов для проведения ремонтных работ», – сообщили в компании.
Кроме того, из-за резкого увеличения объема подпитки в дни аварии, чтобы поднять уровень в аккумуляторных баках с критического, приходилось использовать «сырую» воду, не прошедшую специальную очистку и умягчение. Что также сказалось на работе оборудования ТЭЦ.
А из-за периодического отключения котлоагрегатов снижаются параметры теплоносителя.
В ночь на 7 января на ТЭЦ Экибастуза произошла внештатная ситуация. Из шести действующих котлоагрегатов поочередно были остановлены три.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. На теплосетях выявили 10 мест повреждений. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Уголовное дело по факту аварии в Экибастузе находится в производстве у специальных прокуроров Павлодарской области.

Олег Крук был освобожден от должности первого заместителя акима Павлодарской области. На этот пост назначен Хасар Хабылбеков.

Новости по теме
Часть домов в Экибастузе временно отключат от тепла
Как решат проблемы с тепло-, электроисточниками в Карагандинской области в 2023 году
Теги:
Читайте также
Коммунальные службы Алматы перешли на усиленный режим работы
Водителя спецтехники наказали за повреждение деревьев в Петропавловске
Принять меры к безответственным подрядчикам намерен аким Актюбинской области
Часть домов в Экибастузе временно отключат от тепла
Без тепла остались 30 домов в Костанае
Более 400 экибастузских школьников отдохнут в Акмолинской области
Детям из Экибастуза организовали праздник в Алматы
Водоснабжение на ТЭЦ Экибастуза полностью восстановили
Новости партнеров
Популярное
1 Открыто движение для транспорта в Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях
2 143 автомобиля еще ожидают открытия дорог на выездах из населенных пунктов РК
3 КНБ задержан экс-замглавы Антикора Максат Кожабаев
4 Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года
5 Сильный снегопад и морозы ожидаются в Алматы

Лента новостей