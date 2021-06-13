Внешний облик преступника по образцам ДНК будут определять казахстанские криминалисты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Новшества, используемые в научном исследовании, Карагандинской академией МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова совместно с Национальным центром биотехнологии КН МОН РК могут внести вклад в развитие криминалистической науки. На базе академии проводится научное исследование, направленное на изучение генетических основ внешности, благодаря которому будущие криминалисты смогут составлять внешний облик преступника по его образцам ДНК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 13 по 28 мая 2021 года при поддержке министра внутренних дел РК, Карагандинской академией МВД РК им. Б. Бейсенова, в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве, с Национальным центром биотехнологии КН МОН РК проведен ряд научных мероприятий в рамках грантового проекта МОН РК «Исследование генетической вариабельности цвета кожи, волос и радужной оболочки глаз».

Идея проекта заключается в создании предпосылок для изучения в Казахстане генетических основ, по восстановлению внешнего облика человека используя ДНК. ДНК-фенотипирование позволяет восстановить облик неизвестного преступника по его генам.

Результаты проекта позволят внести вклад в развитие науки о генетических исследованиях, использовать в судопроизводстве Казахстана и криминалистике.

На сегодня исследователями уже проведен ряд научных мероприятий: забор венозной крови, фотографирование и 3D-сканирование лиц в реальном времени. Участие курсантов и сотрудников академии в научных мероприятиях осуществляется на добровольной основе.

Мировой опыт показывает, что использование генетических исследований имеет колоссальную практическую пользу в своевременном раскрытии и расследовании преступлений.

Начальник Карагандинской академии, генерал-майор полиции Акынкали Дарменов и научный сотрудник НИИ Карагандинской академии доктор (PhD) Максат Жабагин рассказали нашему корреспонденту более подробнее об исследовании.

- Акынкали Даутбаевич, в чем преимущества данного исследования в сфере криминалистики? И что вы ждете от данного научного новшества?

- Во-первых, начнем с того, что впервые в системе МВД при поддержке министра внутренних дел генерал-лейтенанта полиции Ерлана Заманбековича Тургумбаева проводят совместные исследования с Национальным центром биотехнологий КН МОН РК. Сотрудник нашей академии Максат Жабагин вышел с предложением о проведении данного исследования, проект был поддержан в Министерстве образования и выделен грант на его проведение.

Ранее никогда такого исследования на стыке двух министерств не проводилось. На сегодня роль генетических исследований признана международным научным сообществом. Так как анализ ДНК дает достоверный результат на 99,9%, это в том случае, когда преступник задержан и необходимо установить взаимосвязь с совершенным преступлением, но благодаря нашему исследованию ДНК анализ получит абсолютно новый виток развития, использования его при раскрытии и расследовании преступлений. Наше исследование направлено на то, что в будущем по взятым биологическим материалам с места совершения преступления мы сможем составить условный фоторобот преступника, то есть определить цвет его глаз, цвет волос, национальную принадлежность. Есть международный опыт использования данного направления в европейских странах, Америке. Однако систему необходимо валидировать к проживающим в нашей республике. Вот на такой уровень сейчас мы выходим и это впервые в Казахстане.

- А почему МОН РК выбрал именно Караганду для проведения исследования?

- Как я говорил ранее, сотрудник НИИ академии вышел с предложением о проведении исследования в рамках грантового проекта. На базе нашей академии в структуре научно-исследовательского института имеется центр по исследованию проблем криминалистического обеспечения деятельности ОВД, к задачам которого относится проведение исследований, направленных на улучшение криминалистической деятельности ОВД, в том числе в работе с вещественными доказательствами. Кроме этого, профиль работы нашего вуза направлен на подготовку, повышение квалификации и переподготовку следователей и специалистов-криминалистов. Буквально два года назад министром было принято решение готовить специалистов по профилю служб. В системе МВД есть пять учебных заведений, и каждый вуз ориентирован на определенную подготовку в соответствии со специализацией. Наш вуз подготавливает специалистов по специализациям «досудебное расследование» и «оперативно-криминалистическое направление», то есть осуществляет подготовку следователей, кроме того ведется подготовка специалистов-криминалистов. Наш вуз имеет богатую 50-летнюю историю, и мы по праву считаемся одним из ведущих ведомственных вузов среди стран Содружества. Материально-техническая база, научный потенциал профессорско-преподавательского состава позволяют нам сегодня осуществить приоритетные задачи и подготовку высококвалифицированных специалистов нового формата, в соответствии с современными реалиями.

- Какие проблемы есть в сфере криминалистики? Почему инициировали данный проект?

- Актуальность геномных исследований определена Посланием Президента РК «Казахстан в новой реальности: время действий, Законом «О дактилоскопической и геномной регистрации» и международным опытом. Возрастает роль генетических исследований в раскрытии преступлений. К тому же мировая практика демонстрирует нам, что использование ДНК-профилей имеет колоссальную практическую пользу в своевременном раскрытии и расследовании преступлений. В нашей республике общее количество зарегистрированных неопознанных трупов составляет, по данным КПСиСУ, на май 2021 года — 1452. Использование в данном направлении генетических исследований для опознания или установления генетического родства является необходимым.

На современном этапе необходимо обладать знаниями по использованию современных направлений ДНК анализа в проведении генетических исследований, правилам сбора биологического материала в качестве вещественного доказательства.

- А теперь вопрос к научному сотруднику и руководителю проекта Максату Жабагину. Как зародилась вообще эта идея? Чем интересна наука о ДНК? И как она может развить криминалистику?

- Я не криминалист, в судебной криминалистической лаборатории не работаю. Я человек из научной сферы и поэтому в мои обязанности входит изучение международного научного опыта. Я интересуюсь и исследую популяционную генетику человека. Обратил внимание на международный опыт изучения связи ДНК и фенотипов. Фенотип – это характеристика внешности человека. То есть, какой цвет глаз, пол, возраст, популяционная принадлежность предков. Генотип - это генетическая информация, в котором зашифрована наследственная информация о человеке, что и обнаружилось в ДНК. К примеру, какие-то варианты были ответственны за то, что у человека карие глаза, а другие - зеленые. Коллеги из стран зарубежья изучили ДНК, те гены, в которых зашифрованы некоторые характеристики внешности человека. Они описали, как можно эту информацию использовать в криминалистической практике. Мы в своем исследовании хотим использовать биологический ДНК материал добровольцев, по которому будем изучать закономерность связи генотипа-фенотипа, который в конечном итоге позволит воссоздать внешний облик человека.

- Если такие исследования уже проводились в зарубежных странах, в чем необходимость повторять их в Казахстане?

- Дело в том, что за рубежом для их популяций уже разработали систему, позволяющую по биоматериалу конструировать внешность человека. Реализуемый нами проект направлен на подтверждение этой системы только с казахстанской популяцией, а также ее совершенствование. В данное исследование мы привлекли добровольцев из разных регионов нашей страны, чтобы выявить характерные черты жителей разных областей и собрать свой генофонд. Для более глубокого исследования мы в анкетировании уточняем принадлежность к роду, место жительства их предков, метисы они или нет и т.д. Вся эта информация даст нам больше возможности проанализировать и сделать подробные выводы.

- Сколько добровольцев планируете привлечь для вашего исследования? И как это происходит?

- Для исследования мы хотим привлечь 1000 добровольцев. Как я ранее уже сказал, мы пытаемся исследовать жителей разных регионов. Для прохождения исследования они должны заполнить анкету о своем происхождении и ответить на многие разные вопросы. По правилам исследования анкеты заполняются анонимно. После этого добровольцы сдают кровь и фотографируются. Это делается для сравнения с реальными внешними данными человека.

- На какое время рассчитан этот проект? Как долго будете проводить исследование?

- Проект рассчитан на три года. Первый год мы посвятим сбору информации и материалов в работе с добровольцами. Второй год полностью планируем выделить ДНК и провести анализ. И на третий год будем делать заключения и выводы. До этого такие исследования не проводились в криминалистике Казахстана.

«Проект позволит внести вклад в развитие науки о генетических исследованиях, судопроизводство и криминалистику. Использование ДНК профилей - это существенная польза в расследовании преступлений, в частности раскрытия дел против половой неприкосновенности, убийств, розыске преступников, без вести пропавших лиц и установления личности неопознанных трупов», - подытожил начальник Карагандинской академии, генерал-майор полиции Акынкали Дарменов.