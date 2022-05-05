Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Внешний инфляционный фон для Казахстана остается неблагоприятным – глава Нацбанка
5 Мая 2022 11:52

Внешний инфляционный фон для Казахстана остается неблагоприятным – глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На фоне геополитической напряженности усугубились нарушения цепочек поставок. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Макроэкономическая ситуация в текущем году развивается на фоне ухудшения геополитической ситуации, роста волатильности на мировых финансовых и товарных рынках. На фоне геополитической напряженности усугубились нарушения цепочек поставок, которые усиливают инфляционное давление в мире. В этой связи МВФ ожидает, что повышенный уровень глобальной инфляции останется дольше, чем предполагалось ранее», - сообщил Галымжан Пирматов.

Было отмечено, что продовольственные цены в мире, отслеживаемые ФАО ООН, находятся на самых высоких значениях за все время существования индекса с 1990 года (до 159,3 пунктов).

«Ожидается, что мировые цены на продовольствие останутся на повышенных уровнях как в 2022 году, так и в 2023 году. На фоне удорожания продовольствия, сырья, ГСМ, газа инфляция в ЕC и США продолжает бить многолетние рекорды, а в России достигла 16,7%. В этих условиях развитые страны ужесточают денежно-кредитные условия, что оказывает давление на валюты развивающихся стран. В связи с этим внешний инфляционный фон для Казахстана остается неблагоприятным», - резюмировал Галымжан Пирматов.

Автор:
Корреспондент
Читайте также
Изменения в Конституцию вносятся по решению казахстанцев – спикер Сената
Пенсии казахстанцев увеличатся на 11%
Нацбанк Казахстана намерен перестать субсидировать кредиты за счет госденег
Нужна дисциплина использования средств из Нацфонда - спикер Сената
С высокой базовой ставкой мы не сможем развивать экономику - спикер Сената
Сенат Казахстана принял уточнения в республиканский бюджет на 2022 год
Почти половину расходов бюджета направят на социальный блок в Казахстане
Поступления в бюджет Казахстана увеличатся на 17% в 2022 году
Популярное
Жителей восьми регионов Казахстана предупредили о шторме
Студент колледжа покончил с собой в СКО
Флешмоб в поддержку вакцинации прошел в Актау
Запасы продуктивной влаги в почве увеличились в СКО
Фламинго в Мангистауской области не были застрелены - глава Минэкологии
Шесть новых парков появятся в Алматы
Два борца представят Карагандинскую область на «Қазақстан Барысы»
Свыше 128 млн административных штрафов задолжали костанайцы
Суд оставил Кайрата Кудайбергена под арестом
Сильный пожар в Алматы - горят цистерны с ГСМ
Чемпионат Казахстана по художественной гимнастике стартовал в столице
Создать государственные банки в Казахстане предложил мажилисмен
Главу подразделения павлодарского филиала КТЖ осудили за поборы и хищение
Песни военных лет исполнили акмолинские полицейские во дворах Кокшетау
Архив