Внешний инфляционный фон для Казахстана будет неблагоприятным - Галымжан Пирматов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане индекс деловой активности перешел в отрицательную зону. Вместе с тем, внешний инфляционный фон для страны будет неблагоприятным. Об этом заявил глава Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане индекс деловой активности перешел в отрицательную зону - 48,3 в марте текущего года. Цены на сырье и материалы в Казахстане выросли стремительно из-за логистических перебоев в связи с санкциями против РФ. Рекордное повышение цен на растительные масла и зерновые в марте под влиянием сокращения объема экспортных поставок на фоне конфликта между Украиной и РФ привело к самому высокому уровню индекса продовольственных цен ФАО за все время существования индекса – с 1990 года», - рассказал Галымжан Пирматов на заседании Правительства.

Он также проинформировал, что на фоне удорожания сырья, ГСМ, газа, инфляция в Еврозоне в марте, по предварительным данным, ускорилась до 7,9%, в США – достигла 40-летних максимумов 7,9% по итогам февраля текущего года. В России инфляция в марте ускорилась до 16,7%.

«Внешний инфляционный фон для Казахстана будет неблагоприятным в текущем году из-за реализации геополитических рисков наряду с сохранением проблем цепочек поставок, ростом цен на продовольствие и сырье, а также ослаблением курса», - отметил Галымжан Пирматов.

Председатель Нацбанка добавил, что с учетом усиления проинфляционных рисков развитые страны, в частности США, переходят к ускоренному ужесточению денежно-кредитной политики.

Напомним, по сообщению Нацбанка, курс тенге за месяц укрепился до 467,03 тенге за один доллар.