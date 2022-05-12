12 Мая 2022 10:52

Внешнеторговый товарооборот вырос на 45% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В январе-марте этого года внешнеторговый товарооборот вырос на 45,3% и составил $28,7 млрд. Об этом сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В том числе, показатель по экспорту вырос на 65,8% и составил $19,1 млрд. При этом, экспорт обработанных товаров вырос на 32,4% до $5,3 млрд. Импорт товаров составил $9,5 млрд или 16,5%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

В целом, по его словам, положительный торговый баланс составил $9,6 млрд.

«Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-апрель текущего года объем производства вырос на 5,8%. Положительный рост отмечен во всех регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы – рост на 18%, а также в Атырауской и Жамбылской областях», - заключил министр.

Ранее А. Куантыров сообщил о росте основных экономических показателей за 4 месяца.