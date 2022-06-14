14 Июня 2022 10:42

Внешнеторговый товарооборот вырос на 40,8 % в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В январе-апреле текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 40,8 % и составил 39,7 млрд долларов США. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В том числе, показатель по экспорту вырос на 60 % и составил 26,5 млрд долларов США. Экспорт обработанных товаров вырос на 32 % до 7,3 млрд долларов США. Импорт товаров составил 13,2 млрд долларов США», - сообщил Алибек Куантыров.

В целом, согласно озвученным данным, положительный торговый баланс составил 13,2 млрд долларов США.

«Обрабатывающая промышленность сохраняет высокий темп роста. За январь-май текущего года объем производства вырос на 5,3 %», - добавил Алибек Куантыров.

По данным ведомства, положительный рост отмечен в 16 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, а также в Костанайской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях.