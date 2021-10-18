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    14:51, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Внешнеторговый оборот вырос в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области внешнеторговый оборот вырос на 40%. Увеличение произошло в период с января по октябрь текущего года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима Костанайской области Ерлана Спанова.

    «Внешнеторговый оборот вырос на 40% и составил 2,8 млрд долл. США, в том числе экспорт товаров – 1,6 млрд с ростом на 57,6%, импорт – 1,2 млрд с ростом на 16,6%. Сальдо внешнеторгового оборота положительное – 383,4 млн долл. США», - озвучил данные замакима региона.

    Отметил Ерлан Спанов и положительную динамику по госбюджету. С начала года план по доходам перевыполнен на 4,6%, в том числе по местному бюджету - на 9,3%. Вместе с тем, расходы бюджета области исполнены на 100% и составили 261,5 млрд тенге.

    Что касается выданных в регионе кредитов, то с начала года банками второго уровня выдано кредитов на сумму 285,1 млрд тенге с ростом на 40%.

    «По видам экономической деятельности наибольший объем выданных кредитов приходится на торговлю – 19,5% от общей суммы, промышленность – 18,3%, сельское хозяйство – 8,8%. Кредитование малого бизнеса составило 41,3 млрд тенге с ростом на 37,7%. Объем депозитов вырос на 15,1% и составил 548,8 млрд тенге»,- подытожил Ерлан Спанов.


    Теги:
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