Внешнеторговый оборот вырос в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области внешнеторговый оборот вырос на 40%. Увеличение произошло в период с января по октябрь текущего года, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заместителя акима Костанайской области Ерлана Спанова.

«Внешнеторговый оборот вырос на 40% и составил 2,8 млрд долл. США, в том числе экспорт товаров – 1,6 млрд с ростом на 57,6%, импорт – 1,2 млрд с ростом на 16,6%. Сальдо внешнеторгового оборота положительное – 383,4 млн долл. США», - озвучил данные замакима региона.

Отметил Ерлан Спанов и положительную динамику по госбюджету. С начала года план по доходам перевыполнен на 4,6%, в том числе по местному бюджету - на 9,3%. Вместе с тем, расходы бюджета области исполнены на 100% и составили 261,5 млрд тенге.

Что касается выданных в регионе кредитов, то с начала года банками второго уровня выдано кредитов на сумму 285,1 млрд тенге с ростом на 40%.

«По видам экономической деятельности наибольший объем выданных кредитов приходится на торговлю – 19,5% от общей суммы, промышленность – 18,3%, сельское хозяйство – 8,8%. Кредитование малого бизнеса составило 41,3 млрд тенге с ростом на 37,7%. Объем депозитов вырос на 15,1% и составил 548,8 млрд тенге»,- подытожил Ерлан Спанов.