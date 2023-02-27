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Внешнеторговый оборот между Актюбинской областью и Азербайджаном вырос в 7 раз

27 Февраля 2023, 09:18
Внешнеторговый оборот между Актюбинской областью и Азербайджаном вырос в 7 раз

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Внешнеторговый оборот между Актюбинской областью и Азербайджаном вырос в 7 раз. О возможностях развития экономических отношений говорили на встрече акима области Ералы Тугжанова с исполняющим обязанности главы генерального консульства республики Азербайджан в Актау Эльчином Маммадовым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Экономические отношения между Актюбинской областью и Азербайджаном развиваются хорошими темпами. Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2022 года составил 28,6 млн долларов, что в 7 раз больше по сравнению с 2021 годом.

«Актюбинская область имеет тесные взаимоотношения со многими зарубежными странами, особую значимость для нас имеет укрепление связей с Азербайджанской Республикой. В ходе встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева были обсуждены вопросы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Имеются большие перспективы и в инвестиционной сфере.

Я уверен, что ваш визит в наш регион придаст новый импульс укреплению двусторонних отношений и дружбы и будет способствовать росту экономических связей, активизации неиспользованного потенциала взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», - подчеркнул аким области.

«Наша главная цель - развитие различных связей, в том числе и в бизнес-среде. Я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет содействовать укреплению двусторонних отношений», - сказал Эльчин Маммадов.

Ералы Тугжанов презентовал экономический потенциал региона, подчеркнув, что область является крупным транспортно-логистическим узлом страны.

«За последние 5 лет мы привлекли более 6 млрд долларов США в экономику региона. 25% этих капиталовложений составили прямые иностранные инвестиции. На территории области работают 1100 зарубежных предприятий, в том числе множество транснациональных компаний, что свидетельствует о высоком доверии со стороны бизнеса. В числе важнейших преимуществ региона географическое положение, уникальная минерально-сырьевая база, где сосредоточено около 170 свободных месторождений от строительных материалов до горнорудного сырья. Созданы отличные условия для реализации проектов в сферах сельскохозяйственной, машиностроительной, строительной индустрии, туризма», - отметил Ералы Тугжанов.

В Актюбинской области проживает около 1300 азербайджанцев, работает национальный центр ОО «Ассоциация азербайджанцев», способствующий возрождению азербайджанской национальной культуры, родного языка, истории, традиций и обычаев.


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