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Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-августе увеличился на 21,6%

13 Октября 2018 18:34 100
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Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-августе увеличился на 21,6%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объем внешнеторгового оборота Казахстана в январе-августе 2018 года в денежном эквиваленте составил сумму 59,8 млрд долларов США, что на 21,6% больше показателя, полученного в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК. 

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Объем экспорта в отчетном периоде составил сумму 39,1 млрд долларов (увеличился по сравнению с январем-августом прошлого года на 28,2%), объем импорта - 20,7 млрд долларов (+10,8%).

 

 

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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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