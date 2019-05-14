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Внешнеторговый оборот Казахстана превысил $20 млрд
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал об объемах внешнеторгового оборота страны за I квартал текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За январь - март текущего года внешнеторговый оборот составил 20,4 млрд долларов. Объем экспорта составил 13,3 млрд долларов. Рост экспортных поставок за исключением нефти и металлов достиг двузначной цифры - 19,8%», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.
Ускорился рост, по его словам, и в сфере услуг - к настоящему моменту он достиг 4,2% против 3,7% в 1 квартале. То есть, как отметил министр, ускорение динамики можно наблюдать практически во всех отраслях данного сектора.
«Лидером роста в сегменте услуг выступает торговля. Ее рост зафиксирован на уровне 7,3%. Это в основном связано с увеличением продаж автотранспортных средств, автозапчастей, нефтепродуктов и ГСМ», - заявил спикер.
Р. Даленов также сообщил об ускорении роста в транспортной сфере до 4,8%. В частности, на 1,9% возрос грузооборот воздушного транспорта, на 9,7% - грузооборот автомобильного транспорта.
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