Внешнеторговый оборот Актюбинской области с Россией составил 586 млн долларов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Внешнеторговый оборот Актюбинской области с Российской федерацией за 6 месяцев текущего года составил 586 млн долларов. Из них объем торговли Актобе с Оренбургом составил 42 млн долларов. Потенциал развития сотрудничества между регионами по-прежнему велик, отметил аким Актюбинской области Ондасын Уразалин в ходе посещения Оренбургской области РФ, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.

В ходе встречи с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером аким Актюбинской области Ондасын Уразалин обсудил вопросы торгово-экономического, культурного сотрудничества.

«Россия является основным иностранным торговым партнером Актюбинской области. Между двумя странами налажены тесные отношения в сфере предпринимательства. За 6 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот Актюбинской области и РФ составил 586 млн долларов США, экспорт достиг 212 млн долларов США. Объем торговли между Актобе и Оренбургом составил 42 млн долларов США. При этом потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между регионами еще велик», - подчеркнул глава области.

Собрание, в ходе которого были обсуждены перспективы развития двусторонних культурных и торгово-экономических отношений между соседними регионами, прошло в областной универсальной научной библиотеке имени Н. Крупской.

Касательно проблем, связанных с деятельностью контрольного пропускного пункта «Жайсан-Сагарчин» было сказано, что они будут решены в ближайшее время. «Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин отмечают высокий уровень стратегического взаимодействия между нашими странами. У нас нет нерешенных вопросов, любые возникающие проблемы находят свое разрешение. В настоящее время в рамках статей Елбасы «Семь граней Великой степи», «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», программы «Рухани жаңғыру» в нашей стране проводятся широкомасштабные мероприятия, направленные на сохранение и возрождение национальной истории и культуры, расширение ее горизонтов. Сегодняшняя встреча проводится в рамках данной работы. Между Актюбинской и Оренбургской областями развивается взаимовыгодное сотрудничество в сферах предпринимательства, сельского хозяйства, социальной сфере», - отметил аким области.