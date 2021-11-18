Внешнее давление на цены возросло в Казахстане – Нацбанк
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка страны Ерболат Досаев рассказал о мировом давлении на цены, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В условиях высокого инфляционного давления Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк начали сворачивание стимулирующих мер. В сентябре ЕЦБ объявил о намерении сокращения объема скупки облигаций. ФРС США 3 ноября текущего года объявил о начале сворачивания программы количественного смягчения на 15 млрд долл США ежемесячно, начиная с декабря текущего года», - сказал Ерболат Досаев на пленарном заседании Сената.
В России, по его словам, на фоне пятилетнего максимума по инфляции на уровне 8,1% Центральный Банк приступил к активному повышению ключевой ставки – с начала текущего года она накоплено повышена на 3,25 п.п., до 7,5%.
«Учитывая увеличение доли России в импорте товаров в Казахстан с 35,4% по итогам 2020 года до 41,1% за 9 месяцев текущего года, внешнее давление на цены в Казахстане возросло. Также надо отметить, что продолжающийся рост цен на сырье и транспортные перевозки в мире сохраняет инфляционное давление в мире. В октябре текущего года индекс продовольственных цен ФАО вырос на 3,0% и достиг 133,2 пункта за счет удорожания растительного масла, зерновых и молочных продуктов, металлы подорожали почти в 1,5 раза», - отметил глава Нацбанка.
Он также сообщил, что из-за нехватки контейнеров стоимость перевозок сухого груза выросла в семь раз с мая 2020 года.
«В результате рост себестоимости продукции производителей переносится в потребительские цены. Перечисленные внешние факторы формируют неблагоприятную среду для роста цен и наряду с внутренними факторами в равной степени привели к текущему росту инфляции в Казахстане», - заключил Е. Досаев.
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