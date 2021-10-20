РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:26, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Внешнее давление на цены в Казахстане возросло – Ерболат Досаев

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внешнее давление на цены в Казахстане возросло. Об этом заявил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нашего основного торгового партнера - России - инфляция ускорилась до 7,4% – максимального уровня за 5 лет. Учитывая увеличение доли России в импорте товаров в Казахстан с 35,4% по итогам 2020 года до 40,8% за 6 месяцев текущего года, внешнее давление на цены в Казахстане возросло», - сказал Ерболат Досаев.

    Также глава Нацбанка отметил, что продолжающийся рост цен на сырье и транспортные перевозки в мире сохраняют инфляционное давление в мире. В сентябре текущего года индекс продовольственных цен ФАО вырос на 32,8% в годовом выражении, металлы подорожали почти в 1,5 раза (на 42,6% в августе). Из-за нехватки контейнеров стоимость перевозок сухого груза (Baltic Dry Index) выросла в 10 раз с мая 2020 года (в 5,4 раза с 2019 года).

    «В результате рост себестоимости продукции производителей переносится в потребительские цены. Перечисленные внешние факторы формируют неблагоприятную среду для роста цен и наряду с внутренними факторами в равной степени привели к текущему росту инфляции в Казахстане», - резюмировал Ерболат Досаев.

    Ранее глава Нацбанка перечислил, на какие продовольственные товары и услуги больше всего выросли цены в РК.

    Теги:
    Правительство Нацбанк Казахстана Ерболат Досаев Цены и тарифы Экономика Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!