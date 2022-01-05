Внесены поправки в правила отчетности госорганов на интернет-ресурсе ФНБ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1384 «Об утверждении Правил размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, а также перечня, форм и периодичности размещения отчетности». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1384 «Об утверждении Правил размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, а также перечня, форм и периодичности размещения отчетности» следующие изменения:
в Правилах размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, утвержденных указанным постановлением:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом
3 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и определяют порядок размещения Фондом национального благосостояния (далее – Фонд) и организациями, входящими в группу Фонда (далее – организации), отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Фонд принимает предусмотренные Законом Республики Казахстан
«Об информатизации» правовые, организационные и технические (программно-технические) меры защиты электронных информационных ресурсов ограниченного доступа, размещенных на интернет-ресурсе Фонда.»;
в перечне и периодичности размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, утвержденных указанным постановлением:
строку, порядковый номер 12, изложить в следующей редакции:
«
12.
Отчет по передаче в конкурентную среду объектов Фонда, предусмотренных в постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы»
(форма 12)
ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
АП (по согласованию), КПМ, МНЭ, МФ, ГП (по согласованию), АПК (по согласованию), СК (по согласованию)
»;
в примечании:
в расшифровке аббревиатур:
строку:
«ГПИИР – Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы»
изложить в следующей редакции:
«ГПИИР – Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы»;
в формах отчетности, необходимой государственным органам, размещаемой на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, утвержденных указанным постановлением:
формы 5 и 12 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр
Республики Казахстан А. Мамин
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