Внесены поправки в правила отчетности госорганов на интернет-ресурсе ФНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1384 «Об утверждении Правил размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, а также перечня, форм и периодичности размещения отчетности». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1384 «Об утверждении Правил размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, а также перечня, форм и периодичности размещения отчетности» следующие изменения:

в Правилах размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом

3 статьи 13 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» и определяют порядок размещения Фондом национального благосостояния (далее – Фонд) и организациями, входящими в группу Фонда (далее – организации), отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Фонд принимает предусмотренные Законом Республики Казахстан

«Об информатизации» правовые, организационные и технические (программно-технические) меры защиты электронных информационных ресурсов ограниченного доступа, размещенных на интернет-ресурсе Фонда.»;

в перечне и периодичности размещения отчетности, необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, утвержденных указанным постановлением:

строку, порядковый номер 12, изложить в следующей редакции:

«

12. Отчет по передаче в конкурентную среду объектов Фонда, предусмотренных в постановлении Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы» (форма 12) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом АП (по согласованию), КПМ, МНЭ, МФ, ГП (по согласованию), АПК (по согласованию), СК (по согласованию)

»;

в примечании:

в расшифровке аббревиатур:

строку:

«ГПИИР – Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы»

изложить в следующей редакции:

«ГПИИР – Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы»;

в формах отчетности, необходимой государственным органам, размещаемой на интернет-ресурсе Фонда национального благосостояния, утвержденных указанным постановлением:

формы 5 и 12 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр

Республики Казахстан А. Мамин

Приложение