Внесены поправки в постановление о ревакцинации казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан Ерлан Киясов подписал постановление о внесении изменений и дополнений в постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15 ноября 2021 года № 49 «О проведении ревакцинации населения против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республики Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК.

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – КВИ) среди населения Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 15 ноября 2021 года № 49 «О проведении ревакцинации населения против коронавирусной инфекции COVID-19 в Республике Казахстан» (далее – ПГГСВ РК № 49) следующие изменения и дополнения:

1) пункты 1-4 ПГГСВ № 46 изложить в следующей редакции:

«1. Ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев, получившие полный завершенный курс первичной вакцинации против КВИ.

2. Ревакцинация против КВИ проводится однократно с интервалом 6 месяцев после завершения курса первичной вакцинации против КВИ.

3. Ревакцинация беременных женщин против КВИ, ранее получивших первичный курс вакцинации против КВИ, проводится с использованием вакцины «Комирнати» (Phizer, США) в периоде с 16 по 37 недели беременности.

4. Ревакцинация против КВИ лиц, переболевших КВИ с полным курсом первичной вакцинации против КВИ, проводится не ранее 6 месяцев после выздоровления.

4-1. Ревакцинацию против КВИ рекомендуется проводить типами вакцин (инактивированная вакцина, векторная вакцина, м-РНК-вакцина), которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ.

4-2. Допускается проведение ревакцинации против КВИ вакциной, использованной для первичного курса вакцинации против КВИ.»;

2) пункт 6 ПГГСВ № 46 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) внесение в Модуль «Вакцинация» РПН Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений о ревакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших ревакцинацию против КВИ за рубежом, при предоставлении подтверждающих документов.»;

3) пункт 7 ПГГСВ № 46 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) доступ медицинских организаций в модуль «Вакцинация» РПН Министерства здравоохранения Республики Казахстан для внесения данных о ревакцинации против КВИ граждан Республики Казахстан, получивших ревакцинацию (III доза) против КВИ за рубежом.»;

4) ПГГСВ № 46 после пункта 7 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Национальному центру общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан обеспечить представление в Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан сводной информации о проведении ревакцинации против КВИ в разрезе регионов ежедневно до 7.00 часов следующего дня в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.















