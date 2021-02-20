Внесены изменения в условия карантинного режима в Талдыкоргане
Согласно новому постановлению, в Талдыкоргане продлевается онлайн-обучение в общеобразовательных школах с 5, 6, 7, 8 и 10 классы включительно.
«Среди детей или работников, посещающих школы, при регистрации одного случая заболевания COVID-19, обеспечить закрытие на карантин школы до завершения инкубационного периода.
Разрешается деятельность объектов общественного питания на объектах образования, в том числе колледжей и ВУЗов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала.
Разрешается деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых дополнительных образовательных центров, при заполняемости группы — не более 15 человек, по предварительной записи», - говорится в тексте документа.
Деятельность СПА-центров, тренажерных залов, спортивных объектов, фитнес-центров, бассейнов, общественных бань и саун также разрешается.
Постановление вступает в силу с 7:00 22 февраля 2021 года.
Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 901 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Алматинской области зафиксировано 57 случаев заболевания.