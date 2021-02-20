Внесены изменения в условия карантинного режима в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Талдыкоргана Ермек Асимкулов внес изменения и дополнения в постановление о режиме карантина и введении некоторых ограничительных мер на территории города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

Согласно новому постановлению, в Талдыкоргане продлевается онлайн-обучение в общеобразовательных школах с 5, 6, 7, 8 и 10 классы включительно.

«Среди детей или работников, посещающих школы, при регистрации одного случая заболевания COVID-19, обеспечить закрытие на карантин школы до завершения инкубационного периода.

Разрешается деятельность объектов общественного питания на объектах образования, в том числе колледжей и ВУЗов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала.

Разрешается деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых дополнительных образовательных центров, при заполняемости группы — не более 15 человек, по предварительной записи», - говорится в тексте документа.

Деятельность СПА-центров, тренажерных залов, спортивных объектов, фитнес-центров, бассейнов, общественных бань и саун также разрешается.

Постановление вступает в силу с 7:00 22 февраля 2021 года.

Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 901 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Алматинской области зафиксировано 57 случаев заболевания.