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    23:16, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Внесены изменения в условия карантинного режима в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Талдыкоргана Ермек Асимкулов внес изменения и дополнения в постановление о режиме карантина и введении некоторых ограничительных мер на территории города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

    Согласно новому постановлению, в Талдыкоргане продлевается онлайн-обучение в общеобразовательных школах с 5, 6, 7, 8 и 10 классы включительно.

    «Среди детей или работников, посещающих школы, при регистрации одного случая заболевания COVID-19, обеспечить закрытие на карантин школы до завершения инкубационного периода.

    Разрешается деятельность объектов общественного питания на объектах образования, в том числе колледжей и ВУЗов при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режима, социальной дистанции между посетителями и заполнением столовых не более 30% от проектной мощности посадочных мест обеденного зала.

    Разрешается деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых дополнительных образовательных центров, при заполняемости группы — не более 15 человек, по предварительной записи», - говорится в тексте документа.

    Деятельность СПА-центров, тренажерных залов, спортивных объектов, фитнес-центров, бассейнов, общественных бань и саун также разрешается.

    Постановление вступает в силу с 7:00 22 февраля 2021 года.

    Подробнее с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 901 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Алматинской области зафиксировано 57 случаев заболевания.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматинская область Минздрав РК
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