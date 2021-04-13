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    22:40, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Внесены изменения в работу прививочных бригад

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нагрузку на прививочную бригаду увеличат в Казахстане. Если ранее ежедневная нагрузка на одну прививочную бригаду была не более 60 прививок, то теперь станет не более 300. Соответствующее изменение закреплено в новом постановлении главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Ерлана Киясова, передает МИА «Казинформ».

    Так, согласно новому документу, для повышения доступности вакцинации для населения и упрощения процесса получения прививки будут организовываться передвижные прививочные пункты или выездные прививочные бригады. Ранее они организовывались в отдельных случаях (низкая численность населения, отсутствие стационарного прививочного кабинета, отсутствие холодильного оборудования с низким температурным режимом).

    Прививочная бригада формируется в каждом прививочном пункте с учетом ежедневной нагрузки на одну бригаду не более 300 прививок. При этом в состав одной прививочной бригады входят один врач, одна прививочная медсестра и при необходимости один регистратор. В сельской местности допускается организация прививочной бригады в составе одного фельдшера (при отсутствии врача), одной прививочной медсестры, при необходимости одного регистратора. Выходившеее ранее постановление предполагало ежедневную нагрузку на одну бригаду не более 60 прививок (выездная или передвижная - не более 40 прививок).

    Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 14 апреля 2021 года.

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

    Ранее сообщалось, что главный государственный санитарный врач Республики Казахстан подписал новое постановление.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Главная Общество Минздрав РК
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