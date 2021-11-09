Внесены изменения в правила дистанционного обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр образования и науки РК внес изменения в свой приказ «Об утверждении Правил организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям», передает корреспондент МИА «Казинформ».

К организациям образования, реализующим учебные программы начального, основного среднего, общего среднего и дополнительного образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:

1) наличие телекоммуникационных каналов, обеспечивающих подключение

к сети Интернет для организации учебной деятельности;

2) наличие средств оперативного доступа к информационным ресурсам,

цифровым ресурсам;

3) наличие информационной системы, включающей учебно-методическую,

организационно-административную информацию для обучающихся, видеоуроки;

4) подключение к системе электронных журналов и дневников;

5) наличие у педагогов организаций образования сертификатов о прохождении курсов по информационным технологиям;

6) обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами;

7) соблюдение минимальных требований к программно-аппаратному комплексу и прикладному программному обеспечению.

2. К организациям образования, реализующим образовательные программы высшего и послевузовского образования, устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:

1) наличие информационно-технологической инфраструктуры для бесперебойной организации дистанционного обучения – устойчивого сетевого соединения, серверного оборудования, системы хранения данных, функционирование систем кибербезопасности, коммуникационных каналов связи, обеспечивающих подключение к сети Интернет, систем аутентификации для идентификации личности обучающегося, системы обнаружения заимствований, онлайн-прокторинга;

2) функционирование информационной системы управления образованием, в том числе платформы управления обучением, включающей веб-сайт, образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность цифровых образовательных ресурсов;

3) обеспечение информационной безопасности систем и защиты данных на основе разработанной Политики безопасности организации образования в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002;

4) обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами, функционирование онлайн-курсов (структурированный дизайн курса, карта формируемых результатов обучения, спецификация системы оценивания, описание показателей и критериев оценивания);

5) обеспечение доступа обучающихся к образовательному порталу и информационным системам, в которых размещены учебный, справочный и методический материалы, а также к системе тестирования и открытым электронным ресурсам, источникам;

6) обеспечение наличия цифровых сервисов по предоставлению образовательных услуг: электронное расписание учебных занятий и экзаменов и всех видов контроля учебных достижений обучающихся, система самооценивания; электронная библиотека; электронный документооборот, онлайн-регистрация на получение места в общежитии;

7) обеспечение условий для дистанционного обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями;

8) наличие системы мониторинга качества образовательных услуг в соответствии с внутренней системой обеспечения качества.

В приказе также отмечено, что дистанционное обучение осуществляется при взаимодействии участников образовательного процесса на расстоянии независимо от их места нахождения, в том числе с применением информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств.

Организации образования, реализующие образовательные программы начального, основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского, а также дополнительного образования, обеспечивают условия для организации дистанционного обучения.

Организации образования предоставляют дистанционное обучение: обучающимся, имеющим заключение врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья; участникам международных, республиканских учебно-тренировочных сборов, спортивных соревнований, интеллектуальных и творческих конкурсов и фестивалей на период участия; обучающимся в организациях среднего образования по заявлению родителей или иных законных представителей решением педагогического совета и Попечительского совета на определенный период;

Также дистанционное обучение охватывает обучающихся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования (не более установленного настоящими Правилами объема по определенному перечню специальностей и обучающихся в организациях высшего и (или) послевузовского образования не более установленного настоящими Правилами объема по определенному перечню направлений подготовки кадров.