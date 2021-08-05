Внесены изменения в постановление санврача ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 26 июня 2021 года №14 «О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области», передает МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Западно-Казахстанской области, руководствуясь пунктом 5 статьи 12 Конституции Республики Казахстан, подпунктами 4), 7) пункта 1, подпунктом 3) пункта 2 статьи 38, пунктами 2, 3, 4, 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VI, статьей 65 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 года №480-V, постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 612 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам», а также с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на территории ЗКО, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 26 июня 2021 года №14 «О введении строгих ограничительных карантинных мер на территории Западно-Казахстанской области» следующие изменения:

Приложение 1 к Постановлению Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 26 июня 2021 года №14, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

- рассмотрение заявок на участие в проекте «Ashyq» согласно требований постановления ГГСВ РК № 33 от 29.07.2021г. и направление списков участников в акимат;

Пункт 4 изложить в следующей редакции:

- обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внедрению и участию в проекте «Ashyq» согласно требований постановления ГГСВ РК № 33 от 29.07.2021г.

Абзац 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:

- не посещать объекты, чья деятельность не возобновлена согласно постановления ГГСВ РК №68 от 25.12.2020 года, за исключением объектов участвующих в пилотном проекте «Ashyq»в соответствии постановления ГГСВ РК № 33 от 29.07.2021г.

Абзац 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:

- внедрение проекта«Ashyq» на объектах предпринимательства согласно требований постановления ГГСВ РК № 33 от 29.07.2021г.

Абзац 2, 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:

- контроль за соблюдением критериев ограничения деятельности социально-экономических объектов, участвующих в проекте «Ashyq», согласно постановления ГГСВ РК № 33 от 29.07.2021г.

- согласование заявок добровольных участников проекта «Ashyq»на стадии рассмотрения в региональных палатах предпринимательства, согласно постановления ГГСВ РК № 33 от 29.07.2021г. в целях недопущения к участию запрещенных видов деятельности и объектов, не имеющих разрешительные документы (санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости или уведомление о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости);

2. Управлению внутренней политики, акимам районов и города Уральск Западно-Казахстанской области:

Информировать население о принятых ограничительных мерах посредством массовой информации и социальных сетей.

Постановление вводится в действие со дня подписания.



