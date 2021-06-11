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    14:47, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Внесены изменения в постановление главного санврача ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области внес изменения в постановление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, согласно постановлению устанавливается на основе расчётных критериев области, процент занятости коечного фонда инфекционных стационаров (ПЗК) для лечения больных COVID-19 – 7,8%, значение репродуктивности инфекции (R) – 0,986.

    Согласно документу также постановляется внести изменения.

    «В постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 20.05.2021 года №6 «О мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области», внести следующие изменения:

    Пункт 3 изложить в новой редакции:

    «3. Акимам Бородулихинского, Зайсанского, Шемонаихинского, Урджарского, районов, управлению здравоохранения ВКО, департаменту госдоходов ВКО, департаменту полиции ВКО, управлениям санитарно-эпидемиологического контроля городов и районов:

    обеспечить работу 4 санитарных постов на автопереходах через Государственную границу Республики Казахстан в пунктах пропуска «Ауыл», «Уба», «Бахты», «Майкапчагай» (Бородулихинский, Зайсанский, Шемонаихинский, Урджарский районы– по 1 ед.) в соответствии с «Ограничительными мерами в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан»», - говорится в постановлении.

    2) В приложении 1 к постановлению пункт 8 изложить в следующей редакции:

    Для медико-социальные объектов и реабилитационных центров для ветеранов и инвалидов разрешено обеспечить соблюдение усиленного санитарно-дезинфекционного режима.

    Настоящее постановление вступает в силу с 11 июня.

    С полным текстом документа можно ознакомиться здесь .




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Восточно-Казахстанская область
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