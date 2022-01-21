Внесены изменения в постановление главного санитарного врача

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения и дополнениния в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан № 38 от 2 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 38, пунктом 1 и подпунктом 8) пункта 7 статьи 104 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения», постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2020 года № 612 «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 2 сентября 2021 года № 38 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее – ПГГСВ №38) следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 2) пункта 1 ПГГСВ №38 изложить в следующей редакции:

«2) обязательное тестирование на COVID-19 методом ПЦР (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций, указанных в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и лиц, переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев);»;

2) подпункт 3) пункта 3 ПГГСВ №38 изложить в следующей редакции:

«2) соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа.

Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19 при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 3-х месяцев.

Разрешается посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) посетителями, участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток или документа о получении ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19 при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев, или документа о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 3-х месяцев;»;

3) подпункт 29) пункта 3 ПГГСВ №38 изложить в следующей редакции:

«29) алгоритм соблюдения по снижению риска распространения COVID‑19 в учреждениях пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы согласно приложению 24 к настоящему постановлению;»;

4) подпункт 1) пункта 4 ПГГСВ №38 изложить в следующей редакции:

«1) по прибытию в воинские части изоляцию на 10 суток молодого пополнения их разобщение по регионам призыва;»;

5) подпункт 2) пункта 7 ПГГСВ №38 изложить в следующей редакции:

«2) разрешение проведения партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток;»;

6) подпункт 5) пункта 7 ПГГСВ №38 изложить в следующей редакции:

«5) при поступлении в организации родовспоможения рожениц, а также при поступлении в многопрофильные стационары пациентов, нуждающихся в оказании экстренной помощи по жизненным показаниям, медицинская помощь оказывается не дожидаясь результатов лабораторного обследования на COVID-19 в изолированном помещении с соблюдением противоэпидемического режима с использованием средств индивидуальной защиты.

Невакцинированный против COVID-19 персонал, задействованный в оказании медицинской помощи, при подтверждении у пациента диагноза COVID-19 подлежит изоляции на домашний карантин и лабораторному обследованию на COVID-19 согласно приложению 34 к настоящему постановлению;»;

7) подпункт 6) пункта 7 ПГГСВ №38 изложить в следующей редакции:

«6) во всех медицинских организациях родовспоможения и детства организовать специализированное отделение для госпитализации беременных, рожениц, родильниц и детей с признаками ОРВИ, гриппа, с подозрением на короновирусную инфекцию COVID-19, с подтверждением инфекции COVID-19 методом ПЦР, с бессимптомным и легким течением COVID-19, а также пациентов, не имеющих при поступлении в стационар результатов теста на COVID-19 методом ПЦР;»;

8) подпункт 8) пункта 7 ПГГСВ №38 изложить в следующей редакции:

«8) плановая госпитализация пациентов, в том числе беременных, родильниц и детей в стационар (в том числе дневной стационар) осуществляется, с наличием результатов тестирования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи которых прошло не более 5 суток или документа, подтверждающего получение ревакцинации или полного курса вакцинации против COVID-19 при котором после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и лиц, переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев); «;

9) подпункт 19) пункта 7 ПГГСВ №38 изложить в следующей редакции:

«19) в приёмно-диагностическом отделении многопрофильных больниц организацию отдельных приёмных отделений для плановой и экстренной госпитализации, при отсутствии возможности – распределение потока пациентов отдельно для плановой и экстренной госпитализации;»;

10) подпункт 28) пункта 7 ПГГСВ №38 изложить в следующей редакции:

«28) размещение в карантинных стационарах граждан Республики Казахстан, прибывших в Республику Казахстан через пункты пропуска через Государственную границу Республики Казахстан на автопереходах без справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР;»;

11) приложения 1, 3, 9, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35 к ПГГСВ №38 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.



