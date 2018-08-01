Внесены изменения в некоторые постановления Правительства РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в некоторые постановления Правительства РК. Об этом сообщает «Әділет».

МИА «Казинформ» публикует текст документа.

О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2018 года.

Премьер-Министр

Республики Казахстан Б. Сагинтаев

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 24 июля 2018 года №455

Изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 января 2001 года № 168 «Об утверждении некоторых инструкций»:

в Инструкции по делопроизводству в Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, утвержденной указанным постановлением:

пункт 134 изложить в следующей редакции:

«134. Проекты постановлений Правительства, вносимые в Канцелярию, принимаются ОКДО по средам с 9.00 до 18.00 часов в электронном формате (форме) посредством ИП ГО и передаются на предварительную проверку в Юридический отдел и ОКДО.

Проекты распоряжений Премьер-Министра, вносимые в Канцелярию, принимаются ОКДО ежедневно с 9.00 до 15.30 часов в электронном формате (форме) посредством ИП ГО и направляются напрямую в структурные подразделения, минуя процедуру предварительной проверки.

Проекты постановлений Правительства, содержащие проекты законов, актов Президента Республики Казахстан, проекты заключений Правительства принимаются Канцелярией в бумажном и электронном форматах (формах) посредством ЕСЭДО.

Принимаются и напрямую передаются в структурные подразделения, минуя процедуру предварительной проверки, проекты постановлений Правительства, направленные на:

1) внесение поправок в План законопроектных работ Правительства;

2) оказание гуманитарной помощи;

3) одобрение и последующее подписание проектов международных договоров;

4) выделение средств из резерва Правительства либо реализацию Закона о республиканском бюджете.

Ежедневно с 9.00 до 15.30 часов принимаются и без предварительной проверки напрямую в структурные подразделения передаются проекты постановлений Правительства, содержащие проекты законов, актов Президента Республики Казахстан, проекты заключений Правительства, а также проекты постановлений Правительства, повторно вносимые государственными органами после их доработки, проекты ненормативных постановлений Правительства, вносимых по поручению Правительства, а также проекты нормативных постановлений Правительства, разработанных во исполнение поручений руководства Правительства, предусматривающих их срочное внесение в Правительство.

Проекты постановлений Правительства и распоряжений Премьер-Министра с пометкой «Для служебного пользования" принимаются Канцелярией исключительно на бумажных носителях.»;

пункт 136 изложить в следующей редакции:

«136. Проекты поступают в сектор по выпуску правительственных решений ОКДО (далее - СВР ОКДО), ответственный сотрудник СВР ОКДО, проверяет соответствие проекта требованиям Регламента Правительства и настоящей Инструкции.»;

части первую и вторую пункта 137 изложить в следующей редакции:

«137. При поступлении проектов постановлений Правительства на бумажных носителях регистрационный штамп ставится на сопроводительное письмо.

Вносимые в Канцелярию проекты постановлений Правительства, содержащие проекты законов, актов Президента Республики Казахстан, проекты заключений Правительства, а также с пометкой «Для служебного пользования», в соответствии с Регламентом Правительства должны быть полистно парафированы первым руководителем государственного органа-разработчика проекта (лицом, на которое официально возложено исполнение обязанностей первого руководителя, либо лицом, официально уполномоченным первым руководителем подписывать документы, адресованные руководству Правительства и Канцелярии) или акимом области, г.г. Астана, Алматы, Шымкент (лицом, на которое официально возложено исполнение обязанностей акима области, г.г. Астана, Алматы, Шымкент).»;

часть вторую пункта 140 изложить в следующей редакции:

«Поступившие к ранее зарегистрированному номеру проекты передаются посредством ИП ГО или ЕСЭДО в ответственное за рассмотрение проекта структурное подразделение осуществляющее свод (подлинники проектов на бумажных носителях), а также в отделы-соисполнители и Юридический отдел (копии проектов на бумажных носителях).»;

пункт 146 изложить в следующей редакции:

«146. Структурные подразделения Канцелярии по проектам, выносимым на заседание Правительства:

1) самостоятельно дорабатывают проекты с учетом имеющихся у структурных подразделений Канцелярии несущественных замечаний, в том числе редакционного характера и по юридической технике. В остальных случаях проекты дорабатываются по поручению руководства Правительства или Канцелярии, и окончательная версия проекта согласовывается в электронном виде посредством ЭЦП и перевизируется первым руководителем государственного органа-разработчика или акимом области, г.г. Астана, Алматы, Шымкент, а при необходимости пересогласовывается с другими заинтересованными государственными органами.

При этом законопроекты принимаются ОКДО для рассмотрения на предмет аутентичности текстов на государственном и русском языках после их проработки в структурных подразделениях Канцелярии Премьер-Министра и Администрации Президента при наличии заключения повторной научной лингвистической экспертизы;

2) оформляют проекты в форме электронных документов с указанием системного номера проекта в ИП ГО или ЕСЭДО на специальной титульной строке папки рядом с наименованием проекта, а также на соответствующем гербовом бланке.

Проекты с пометкой «Для служебного пользования» оформляются только в форме бумажного документа на гербовом бланке;

3) после парафирования первым руководителем государственного органа-разработчика проекты согласовываются посредством ИП ГО или ЕСЭДО сотрудниками ОКДО, ответственными за надлежащее формирование комплекта электронных и бумажных документов, аутентичность текстов на государственном и русском языках, заведующими ответственного отдела и отделов-соисполнителей, Юридического отдела, Руководителем Канцелярии и его заместителями (в соответствии с распределением их обязанностей), соответствующими заместителями Премьер-Министра (в соответствии с распределением их обязанностей).

Одновременно с согласованием посредством ИП ГО или ЕСЭДО проект на гербовом бланке согласовывается путем визирования первыми руководителями государственных органов, ранее согласовывавших проект, Руководителем Канцелярии, соответствующими заместителями Премьер-Министра (в соответствии с распределением их обязанностей).

Проекты постановлений, предусматривающие направление законопроектов в Парламент либо их отзыв из Парламента, а также заключения Правительства на поправки депутатов на инициированные Правительством законопроекты дополнительно согласовывает руководитель Представительства Правительства в Парламенте Республики Казахстан;

4) представляют на подпись Руководителю Канцелярии согласованную (в ИП ГО или ЕСЭДО) и завизированную (на бумажном носителе) руководителем ответственного структурного подразделения справку по проекту с изложением объема и характера доработанных положений проекта (в которой также отражаются результаты согласования в заинтересованных государственных органах, ранее рассматривавших данный проект, в случае согласования посредством ИП ГО);

5) не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до проведения заседания Правительства передают полностью подготовленный пакет документов в электронном и бумажном виде в ОКДО.

ОКДО не принимает проекты накануне заседания Правительства, то есть за 1 (один) рабочий день, если по проекту отсутствует прямое поручение Руководителя Канцелярии.

По проектам, принятым на заседании Правительства большинством голосов (и заочного голосования) от общего числа членов Правительства, в однодневный срок представляется на подпись Руководителю Канцелярии справка об итогах голосования для последующей передачи проекта на подписание Премьер-Министру.

Проекты должны быть представлены на подпись Премьер-Министру в течение 3 (трех) рабочих дней после их рассмотрения на заседании Правительства.»;

пункты 147 и 148 исключить;

пункт 151 изложить в следующей редакции:

«151. До окончания срока заочного голосования члены Правительства направляют в Канцелярию ответы в форме электронных документов или письменные ответы (по проектам с пометкой «Для служебного пользования»), в которых выражают свое мнение. В случае отсутствия ответа в указанный срок считается, что член Правительства проголосовал за принятие проекта.»;

пункты 153, 154 и 155 изложить в следующей редакции:

«153. По результатам заочного голосования ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня составляет лист учета результатов заочного голосования членов Правительства по проекту в форме электронного или бумажного документа.

154. Организация и проведение заочного голосования по проекту осуществляются ОКДО.

Руководитель Канцелярии подписывает соответствующее поручение к проектам в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП, после чего сотрудник сектора обеспечения протокольных мероприятий ОКДО уведомляет членов Правительства о соответствующем поручении через ИП ГО или ЕСЭДО. Проекты и соответствующие поручения с пометкой «Для служебного пользования» направляются на бумажном носителе по фельдъегерской или специальной связи.

155. Принятый Правительством проект направляется ОКДО в структурное подразделение Канцелярии, к компетенции которого относятся вопросы рассматриваемого проекта, для обеспечения внесения на подпись.»;

часть четвертую пункта 156 изложить в следующей редакции:

«Исполнитель формирует и сдает с 9.00 до 18.00 часов полностью готовый к выпуску оригинал постановления (распоряжения) сотруднику ОКДО, ответственному за надлежащее формирование комплекта электронных и бумажных документов. Постановление (распоряжение), подписанное ЭЦП Премьер-Министра, поступает в СВР ОКДО посредством ИП ГО или ЕСЭДО в автоматическом режиме.»;

пункт 159 изложить в следующей редакции:

«159. Подлинник постановления (распоряжения), подписанный Премьер-Министром, со всеми приложениями и материалами передается исполнителем в ОКДО в специальной обложке с указанием системного номера проекта в ИП ГО или ЕСЭДО, наименованиями файлов подлинника (с данными об объеме информации в байтах) в следующем порядке:

проекты, созданные посредством ИП ГО:

1) подлинник постановления (распоряжения) со всеми визами и приложениями в бумажном виде, а также в электронной форме, подписанный ЭЦП Премьер-Министра;

2) указатель рассылки, подписанный заведующим структурным подразделением Канцелярии в бумажном виде, а также в электронной форме, заверенный ЭЦП;

3) результаты голосования членов Правительства в электронном виде;

4) справки по проекту и об итогах заседания в электронном виде;

5) проект постановления (распоряжения), представленный государственным органом со всеми приложениями (заключения, справки-обоснования, решения и т.д.) в электронном виде;

6) при необходимости наличие приказа, заверенного печатью о возложении обязанности первого руководителя государственного органа в формате *pdf.

проекты, созданные посредством ЕСЭДО:

1) подлинник постановления (распоряжения) со всеми визами и приложениями в бумажном виде, а также в электронной форме, подписанный ЭЦП Премьер-Министра;

2) указатель рассылки, подписанный заведующим структурным подразделением Канцелярии в бумажном виде, а также в электронной форме, заверенный ЭЦП;

3) результаты голосования членов Правительства в бумажном виде;

4) справки по проекту (в бумажной и электронной форме, заверенной ЭЦП) и об итогах заседания в бумажном виде;

5) проект постановления (распоряжения), представленный государственным органом со всеми приложениями (заключения, справки-обоснования, решения и т.д.) в бумажном виде, а также в электронной форме, заверенный ЭЦП;

6) при необходимости наличие копии приказа, заверенной печатью о возложении обязанности первого руководителя государственного органа в бумажном виде, а также в электронной форме в формате *pdf.

По проектам с пометкой «Для служебного пользования» пакет документов формируется исключительно на бумажных носителях.»;

пункты 162 и 163 изложить в следующей редакции:

«162. Постановления Правительства и распоряжения Премьер-Министра рассылаются по указателю рассылки адресатам:

1) в виде заверенных гербовой печатью Правительства экземпляров на бумажных носителях и в форме электронных документов, подписанных ЭЦП, в адрес Администрации Президента, Министерства юстиции и государственного органа-разработчика;

2) другим государственным органам, а также в Эталонно-контрольный банк нормативных правовых актов Министерства юстиции (за исключением распоряжений Премьер-Министра) только в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП;

3) в виде заверенных гербовой печатью Правительства экземпляров на бумажных носителях организациям, не имеющим подключения к ЕСЭДО и ЕТС ГО;

4) в сектор контроля ОКДО постановления Правительства и распоряжения Премьер-Министра с пометкой «Для служебного пользования» передаются на бумажных носителях, остальные постановления Правительства и распоряжения Премьер-Министра передаются в форме электронных документов, удостоверенных ЭЦП.

Подлинники постановлений Правительства и распоряжений Премьер-Министра остаются в ОКДО. Подпись Премьер-Министра на подлиннике постановления Правительства и распоряжения Премьер-Министра заверяется гербовой печатью, при этом оттиск гербовой печати проставляется так, чтобы частично затрагивал реквизиты наименования должности и личную подпись Премьер-Министра.

Государственный орган, принявший постановление Правительства и распоряжение Премьер-Министра в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП, определяет положительный результат ЭЦП в порядке, предусмотренном Правилами электронного документооборота, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2004 года № 430, и регистрирует в установленном порядке.

Канцелярией в сопроводительном электронном документе, удостоверенном ЭЦП, адресованном в Министерство юстиции, при рассылке постановлений Правительства и распоряжений Премьер-Министра указывается государственный орган-разработчик для размещения данных сведений в автоматизированной системе правовой информации.

163. После рассылки постановлений Правительства и распоряжений Премьер-Министра сотрудник СВР ОКДО, ответственный за выпуск, составляет перечень документов, имеющихся в деле, подписывает его, нумерует листы дела, проверяет наличие на указателе рассылки отметок о количестве экземпляров (тираже), дате отправки, после чего помещает дело на хранение в ведомственный архив и вводит учетные данные в базу данных ЭРКК.

Постановления Правительства и распоряжения Премьер-Министра, подписанные ЭЦП Премьер-Министра, посредством ИП ГО или ЕСЭДО направляются в ведомственный архив электронных документов.».

2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года № 1300 «О Регламенте Правительства Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 44, ст. 443):

в Регламенте Правительства Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением: пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. Государственный орган-разработчик проекта размещает в ИП ГО в форме электронных документов проект постановления (распоряжения), пояснительную записку к нему и другие необходимые документы, удостоверенные с применением электронной цифровой подписи удостоверяющего центра государственных органов (далее - ЭЦП), руководителя юридической службы (либо лица, исполняющего его обязанности) и первого руководителя государственного органа, и направляет на согласование в соответствующие государственные органы посредством ИП ГО, а в организации на согласование направляется бумажная копия электронного документа, заверенная в порядке, установленном Правилами электронного документооборота, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 2004 года № 430.

Данные требования в части согласования проекта постановления (распоряжения) с юридической службой не распространяются на проекты, разработчиком которых является Министерство юстиции.

При получении проекта постановления (распоряжения) на согласование государственные органы не должны требовать его предварительного согласования другими государственными органами и отказывать в согласовании проекта по формальным и иным необоснованным причинам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 88-1 настоящего Регламента.»;

пункты 47, 48, 49 и 50 изложить в следующей редакции:

«47. По итогам рассмотрения проекта постановления (распоряжения) согласующий государственный орган должен представить разработчику один из следующих вариантов ответа:

1) проект может быть согласован без замечаний. Первым руководителем государственного органа (лицом, исполняющим его обязанности) или акимом области, г.г. Астана, Алматы, Шымкент согласовывается проект в форме электронного документа в ИП ГО с использованием ЭЦП;

2) проект может быть отправлен на доработку для устранения имеющихся замечаний. При этом в ИП ГО согласующим органом размещаются замечания, которые в обязательном порядке должны содержать предложения по их устранению, и подписываются первым руководителем согласующего государственного органа с использованием ЭЦП. В этом случае при согласии разработчика с замечаниями доработка проектов осуществляется в ИП ГО, после чего разработчик размещает в ИП ГО доработанную (следующую) версию проекта, подписанную с удостоверением ЭЦП первого руководителя государственного органа, и повторно направляет на согласование в государственные органы;

3) в согласовании проекта отказано. При этом в ИП ГО согласующим государственным органом производится отметка об отказе в согласовании с мотивировкой отказа в согласовании и удостоверяется ЭЦП первого руководителя согласующего государственного органа.

Согласующим государственным органам запрещается согласовывать проекты постановлений (распоряжений) «с замечаниями».

48. При наличии разногласий государственный орган-разработчик должен обеспечить обсуждение его с согласующими органами с целью поиска взаимоприемлемого решения. При недостижении взаимоприемлемого решения государственный орган-разработчик совместно с согласующими органами составляет протокол разногласий, который размещается в ИП ГО к проекту. Протокол разногласий в форме электронного документа удостоверяется в ИП ГО ЭЦП руководителей государственных органов.

49. После проведения согласования государственный орган-разработчик вносит проект в Канцелярию совместно с заключениями согласующих государственных органов (протоколов разногласий) и соответствующими приложениями в форме электронного документа посредством ИП ГО.

Проекты, содержащие проекты законов, актов Президента Республики Казахстан, проекты заключений Правительства вносятся в бумажном и электронном форматах (формах) посредством Единой системы электронного документооборота государственных органов (далее - ЕСЭДО).

Проекты с пометкой «Для служебного пользования» вносятся только на бумажных носителях.

50. Вносимые государственными органами в Канцелярию проекты постановлений Правительства, подготовленные на государственном и русском языках, должны содержать:

1) проект постановления Правительства;

2) пояснительную записку объемом не более 3 (трех) страниц, а по сложным вопросам - 5 (пяти) страниц, оформленную на имя Премьер-Министра и подписанную первым руководителем государственного органа или акимом области, г.г. Астана, Алматы, Шымкент, где подробно излагаются предмет вопроса, социально-экономические и при необходимости политико-правовые, экологические, демографические и иные обоснования, прогноз ожидаемых последствий принятия проекта, кроме того, пояснительная записка должна содержать следующие основные сведения:

наименование государственного органа-разработчика;

основания для принятия проекта со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии и/или другие обоснования необходимости его принятия (решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии прикладываются к пояснительной записке);

необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости - решение Республиканской бюджетной комиссии (соответствующие расчеты, ссылка на источник финансирования, копия решения Республиканской бюджетной комиссии в обязательном порядке прикладываются к пояснительной записке);

предполагаемые последствия в случае принятия проекта;

конкретные цели и сроки ожидаемых результатов;

сведения об актах Президента и/или Правительства, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, и результатах их реализации;

необходимость приведения законодательства в соответствие с вносимым проектом в случае его принятия (указать, требуется ли принятие других нормативных правовых актов или внесение изменений и/или дополнений в действующие акты) либо отсутствие такой необходимости;

информацию о необходимости последующей ратификации представленного проекта международного договора;

возможность передачи проектов и материалов к ним на мобильные устройства членов Правительства через информационную систему «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан», за исключением проектов, содержащих государственные секреты и (или) служебную информацию, в соответствии с перечнем служебной информации, разрешенной к передаче в информационной системе «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан», утвержденным совместным приказом Руководителя Канцелярии и Министерства связи и информации от 20 мая 2011 года № 25-1-32 дсп/22П-дсп;

информацию о размещении проекта постановления на интернет-ресурсе государственного органа, а также интернет-портале открытых нормативных правовых актов (дата, количество байт);

информацию о размещении проекта, касающегося торговли товарами, услугами или прав интеллектуальной собственности, на интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов, а также пресс-релиза к проекту постановления, имеющего социальное значение;

соответствие проекта постановления международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан.

Пояснительная записка к проекту постановления, затрагивающему интересы субъектов частного предпринимательства, в обязательном порядке должна содержать результаты расчетов, подтверждающих снижение и (или) увеличение затрат субъектов частного предпринимательства в связи с введением в действие акта Правительства.

В случае несогласия с экспертным заключением Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства разработчик проекта должен привести в пояснительной записке к проекту аргументированное обоснование причин несогласия с экспертным заключением.

В случае устранения замечаний, указанных в экспертных заключениях, разработчик проекта должен указать в пояснительной записке к проекту постановления об устранении данных замечаний;

3) сравнительную таблицу прежней и новой редакций постановления (постановлений) с соответствующим обоснованием вносимых изменений и дополнений, по форме согласно приложению 7 к настоящему Регламенту, по проекту постановления, предусматривающему внесение изменений и/или дополнений в действующие акты Правительства;

сравнительная таблица проекта постановления, содержащего проекты законов, актов Президента, полистно парафируется и подписывается курирующим заместителем руководителя государственного органа-разработчика;

в отношении каждого абзаца проекта должно приводиться обоснование, в том числе при наличии нормативного правового акта с обязательной ссылкой на норму соответствующего законодательного или подзаконного акта, а также ее цитированием;

при внесении новой редакции производных нормативных правовых актов, утвержденных постановлениями Правительства, необходимо также прикладывать сравнительную таблицу прежней и новой редакций производных нормативных правовых актов с соответствующим обоснованием (в том числе при наличии нормативного правового акта с обязательной ссылкой на норму соответствующего законодательного или подзаконного акта, а также ее цитированием) каждого абзаца новой редакции постановления, подписанную курирующим заместителем руководителя государственного органа-разработчика;

4) справку, содержащую обоснование необходимости принятия проекта в случае, если проектом предусматривается поставить на утрату постановление (постановления);

справка по проекту постановления, содержащего проекты законов, актов Президента, полистно парафируется и подписывается курирующим заместителем руководителя государственного органа-разработчика;

5) экспертные заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства в случае, если проект постановления затрагивает интересы субъектов частного предпринимательства.

В случае несогласия с экспертным заключением государственный орган-разработчик проекта постановления должен привести аргументированное обоснование причин несогласия с экспертным заключением. Заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства не прикладываются в случае непредставления их в установленный срок;

6) рекомендации общественного совета в случае, если проект постановления затрагивает права, свободы и обязанности граждан, за исключением случаев, когда создание общественного совета в государственном органе не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об общественных советах».

В случае несогласия с рекомендациями государственный орган-разработчик проекта должен привести аргументированное обоснование причин несогласия. Рекомендации общественного совета не прикладываются в случае непредставления их в установленный срок;

7) экспертное заключение по результатам проведенной научной экспертизы по проекту международного договора либо международному договору, участницей которого намеревается стать Республика Казахстан, в случае, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательно проведение научной экспертизы;

8) заключения иных государственных органов (протокол разногласий, а также протокол совещания, проведенного в целях поиска взаимоприемлемого решения по замечаниям согласующего государственного органа) согласно разделу 4.2. настоящего Регламента;

9) копии поручений (протоколов и т.д.), во исполнение которых разработан проект постановления;

10) лист согласования (по форме согласно приложению в формате «pdf»), в случаях, когда проектом постановления на рассмотрение Мажилиса Парламента и Президента вносятся законопроекты и проекты указов. При этом лист согласования к законопроекту или проекту Указа на бумажном носителе визируется первыми руководителями государственных органов или акимами областей, г.г. Астана, Алматы, Шымкент;

11) протокольное решение Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Казахстан и заключение уполномоченного органа по предпринимательству о соблюдении регулирующими государственными органами установленных процедур, а также результаты анализа регуляторного воздействия, в случае, если по проекту постановления проводился анализ регуляторного воздействия в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Содержательная часть проектов актов Президента, законов, постановлений Правительства, распоряжений Премьер-Министра формируется только в формате doc или docx, кроме листов согласований, заключений по результатам научных экспертиз, заключений иных государственных органов, поручений, приказа о возложении обязанностей на лиц, исполняющих обязанности первого руководителя государственного органа в формате pdf и состоит из шести файлов. Использование иных форматов не допускается. Не допускается архивирование представляемых электронных вариантов документа.»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Проект постановления и приложения к нему, содержащий проект закона, акта Президента Республики Казахстан, а также с пометкой "Для служебного пользования" полистно парафируются первым руководителем государственного органа-разработчика или акимом области, г.г. Астана, Алматы, Шымкент.»;

пункт 53-1 изложить в следующей редакции:

«53-1. Проекты постановлений Правительства, вносимые в Канцелярию, принимаются ОКДО по средам с 9.00 до 18.00 часов в электронном формате (форме) посредством ИП ГО и передаются на предварительную проверку в Юридический отдел и ОКДО.

Проекты распоряжений Премьер-Министра, вносимые в Канцелярию, принимаются ОКДО ежедневно с 9.00 до 15.30 часов в электронном формате (форме) посредством ИП ГО и направляются напрямую в структурные подразделения, минуя процедуру предварительной проверки.

Проекты постановлений Правительства, содержащие проекты законов, актов Президента Республики Казахстан, проекты заключений Правительства, принимаются Канцелярией в бумажном и электронном форматах (формах) посредством ЕСЭДО.

Принимаются и напрямую передаются в структурные подразделения, минуя процедуру предварительной проверки, проекты постановлений Правительства, направленные на:

1) внесение поправок в План законопроектных работ Правительства;

2) оказание гуманитарной помощи;

3) одобрение и последующее подписание проектов международных договоров;

4) выделение средств из резерва Правительства либо реализацию Закона о республиканском бюджете.

Ежедневно с 9.00 до 15.30 часов принимаются и без предварительной проверки напрямую в структурные подразделения передаются проекты постановлений Правительства, содержащие проекты законов, актов Президента Республики Казахстан, проекты заключений Правительства, а также проекты постановлений Правительства, повторно вносимые государственными органами после их доработки, проекты ненормативных постановлений Правительства, вносимых по поручению Правительства, а также проекты нормативных постановлений Правительства, разработанных во исполнение поручений руководства Правительства, предусматривающих их срочное внесение в Правительство.

Проекты постановлений Правительства и распоряжений Премьер-Министра с пометкой «Для служебного пользования» принимаются Канцелярией исключительно на бумажных носителях.

Проекты постановлений Правительства передаются:

1) в Юридический отдел Канцелярии для осуществления проверки соблюдения правил юридической техники и соответствия проекта законодательству Республики Казахстан;

2) в ОКДО Канцелярии на предварительную проверку, аутентичности текстов на государственном и русском языках (за аутентичность текстов на государственном и русском языках персональную ответственность несет руководитель государственного органа-разработчика и ответственный секретарь).

Срок для проведения предварительной проверки не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации проекта.";

часть вторую пункта 53-2 изложить в следующей редакции:

«Поступившие к ранее зарегистрированному номеру проекты передаются посредством ИП ГО или ЕСЭДО в ответственное за рассмотрение проекта структурное подразделение, осуществляющее свод (подлинники проектов на бумажных носителях), а также в отделы-соисполнители и Юридический отдел (копии проектов на бумажных носителях).»;

пункт 56 изложить в следующей редакции:

«56. Доработка и внесение проектов осуществляются государственным органом-разработчиком не более чем в месячный срок со дня возврата (за исключением случаев доработки в рабочем порядке), если в поручениях к возвращаемым проектам не указан иной срок. По окончании срока доработки государственный орган-разработчик должен представить в Канцелярию доработанный проект (допускается прикладывать ранее внесенный в Канцелярию проект постановления с приложением писем заинтересованных государственных органов) либо ходатайство в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП первого руководителя государственного органа, о снятии проекта с рассмотрения. Доработка проектов постановлений и иных нормативных правовых актов может осуществляться Канцелярией по поручению Премьер-Министра.»;

пункт 60 изложить в следующей редакции:

«60. Перед вынесением на заседание Правительства проект постановления оформляется в форме электронного документа, согласовывается посредством ИП ГО или ЕСЭДО сотрудниками ОКДО, ответственными за надлежащее формирование комплекта электронных и бумажных документов, аутентичность текстов на государственном и русском языках, заведующими ответственного отдела и отделов-соисполнителей, Юридического отдела, Руководителем Канцелярии и его заместителями (в соответствии с распределением их обязанностей), соответствующими заместителями Премьер-Министра (в соответствии с распределением их обязанностей)

Одновременно с согласованием посредством ИП ГО или ЕСЭДО, проект на гербовом бланке визируется первыми руководителями государственных органов, ранее согласовывавших проект, Руководителем Канцелярии, соответствующими заместителями Премьер-Министра (в соответствии с распределением их обязанностей).

Премьер-Министром либо по указанию Премьер-Министра Руководителем Канцелярии проект выносится на заседание Правительства для голосования или направляется членам Правительства в порядке заочного голосования (как правило, срочного, секретного характера или подлежащие рассмотрению на закрытых заседаниях).

Проекты постановлений выносятся на заседание Правительства не ранее, чем через 10 (десять) рабочих дней после их поступления в Канцелярию, за исключением проектов, направленных на реализацию Закона о республиканском бюджете, связанных с выделением средств из резерва Правительства, по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и оказания гуманитарной помощи, а также по которым имеется письменное либо устное поручение Премьер-Министра или Руководителя Канцелярии.»;

пункт 62 изложить в следующей редакции:

«62. На заседаниях Правительства по проекту постановления докладывает руководитель государственного органа-разработчика. По имеющимся замечаниям и предложениям по проекту докладывает Руководитель Канцелярии в соответствии со справкой, подготовленной соответствующим структурным подразделением Канцелярии по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту.»;

«пункт 65 изложить в следующей редакции:

«65. Заочное голосование проводится по поручению Премьер-Министра или Руководителя Канцелярии в электронном виде, за исключением проектов с пометкой «Для служебного пользования», голосование по которым осуществляется на бумажных носителях.»;

пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. До окончания срока заочного голосования члены Правительства направляют в Канцелярию ответы в форме электронных документов или письменные ответы (по проектам с пометкой «Для служебного пользования"), в которых выражают свое мнение. В случае отсутствия ответа в указанный срок считается, что член Правительства проголосовал за принятие проекта. Голосование осуществляется членами Правительства без права замены.»;

пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. По проектам постановлений (кроме кадровых), принятым на заседании Правительства (в т.ч. в порядке заочного голосования), подписываются справки об итогах голосования у Руководителя Канцелярии в форме электронного документа и на бумажном носителе по форме согласно приложению 1-2 к настоящему Регламенту.

Справки об итогах голосования вместе с соответствующими проектами постановлений направляются Премьер-Министру.

Постановления Правительства и распоряжения Премьер-Министра подписываются Премьер-Министром, в том числе посредством ЭЦП.

Бумажные экземпляры постановлений Правительства и распоряжений Премьер-Министра подписываются Премьер-Министром при наличии виз Руководителя Канцелярии, соответствующих заместителей Премьер-Министра (в соответствии с распределением их обязанностей), а также первых руководителей государственных органов, ранее согласовывавших проект.

При отсутствии Премьер-Министра постановления Правительства и распоряжения Премьер-Министра могут подписываться лицом, его замещающим, в порядке, установленном Премьер-Министром или лицом, исполняющим обязанности Премьер-Министра.

Проекты постановлений Правительства должны быть представлены на подпись Премьер-Министру в течение трех дней после их рассмотрения на заседании Правительства. Общий срок прохождения проектов постановлений Правительства в Канцелярии не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней, за исключением предварительной проверки, распоряжений Премьер-Министра - 15 (пятнадцати) рабочих дней. По срочным проектам, разработанным по поручению руководства Правительства, устанавливаются иные сокращенные сроки их прохождения в Канцелярии.»;

пункты 70-1 и 70-2 исключить;

подпункт 2) части первой пункта 114 изложить в следующей редакции:

«2) конкретные сроки разработки и внесения правовых актов в Канцелярию или направления на государственную регистрацию в органы юстиции, которые не должны превышать двух месяцев, или государственной регистрации в органах юстиции, которые не должны превышать трех месяцев со дня вступления в силу законодательного акта, за исключением правовых актов, для которых в законодательном акте предусмотрены более поздние сроки введения в действие (не менее чем за месяц до введения их в действие), а также исполнения иных поручений, содержащихся в проекте распоряжения.

При этом сроком разработки правовых актов государственных органов, не подлежащих государственной регистрации, считать момент их принятия.

Информацию об исполнении поручения указанного в распоряжении и связанного с государственной регистрацией правового акта, государственный орган-разработчик вносит в Канцелярию не позднее месячного срока со дня принятия правового акта;»;

пункт 114-1 изложить в следующей редакции:

«114-1. В случае принятия законодательного акта о ратификации международного договора государственный орган-разработчик проекта закона о ратификации в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания законодательного акта вносит в Канцелярию проект распоряжения Премьер-Министра, согласованный в установленном порядке и предусматривающий требования, указанные в пункте 114 настоящего Регламента. В случае отсутствия необходимости в принятии распоряжения Премьер-Министра государственный орган-разработчик проекта закона о ратификации в указанные сроки вносит в Канцелярию соответствующее обоснование за подписью руководителя данного органа.»;

приложение 1 к указанному Регламенту исключить.

3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2016 года № 569 «Об утверждении Правил разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов» (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 50, ст. 316.):

в Правилах разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Вносимые на согласование в государственные органы проекты постановлений, подготовленные на государственном и русском языках, должны содержать:

1) проект постановления Правительства;

2) пояснительную записку объемом не более 3 (трех) страниц, а по сложным вопросам - 5 (пяти) страниц, оформленную на имя Премьер-Министра и подписанную первым руководителем государственного органа или акимом области, г.г. Астана, Алматы, Шымкент, где подробно излагаются предмет вопроса, социально-экономические и при необходимости политико-правовые, экологические, демографические и иные обоснования, прогноз ожидаемых последствий принятия проекта. Кроме того, пояснительная записка должна содержать следующие основные сведения:

наименование государственного органа-разработчика;

основания для принятия проекта со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии и/или другие обоснования необходимости его принятия (решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии прикладываются к пояснительной записке);

необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости - решение Республиканской бюджетной комиссии (соответствующие расчеты, ссылка на источник финансирования, копия решения Республиканской бюджетной комиссии в обязательном порядке прикладываются к пояснительной записке);

предполагаемые последствия в случае принятия проекта;

конкретные цели и сроки ожидаемых результатов;

сведения об актах Президента и/или Правительства, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, и результатах их реализации;

необходимость приведения законодательства в соответствие с вносимым проектом в случае его принятия (указать, требуется ли принятие других нормативных правовых актов или внесение изменений и/или дополнений в действующие акты) либо отсутствие такой необходимости;

информацию о необходимости последующей ратификации представленного проекта международного договора;

возможность передачи проектов и материалов к ним на мобильные устройства членов Правительства через информационную систему «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан», за исключением проектов, содержащих государственные секреты и (или) служебную информацию, в соответствии с перечнем служебной информации, разрешенной к передаче в информационной системе «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан», утвержденным совместным приказом Руководителя Канцелярии и Министерства связи и информации от 20 мая 2011 года № 25-1-32 дсп/22П-дсп;

информацию о размещении проекта постановления на интернет-ресурсе государственного органа, а также интернет-портале открытых нормативных правовых актов (дата, количество байт);

информацию о размещении проекта, касающегося торговли товарами, услугами или прав интеллектуальной собственности, на интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов, а также пресс-релиза к проекту постановления, имеющего социальное значение;

соответствие проекта постановления международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан.

Пояснительная записка к проекту постановления, затрагивающему интересы субъектов частного предпринимательства, в обязательном порядке должна содержать результаты расчетов, подтверждающих снижение и (или) увеличение затрат субъектов частного предпринимательства в связи с введением в действие акта Правительства.

В случае несогласия с экспертным заключением Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства разработчик проекта должен привести в пояснительной записке к проекту аргументированное обоснование причин несогласия с экспертным заключением.

В случае устранения замечаний, указанных в экспертных заключениях, разработчик проекта должен указать в пояснительной записке к проекту постановления об устранении данных замечаний;

3) сравнительную таблицу прежней и новой редакций постановления (постановлений) с соответствующим обоснованием вносимых изменений и дополнений, по форме согласно приложению 7 к Регламенту, по проекту постановления, предусматривающему внесение изменений и/или дополнений в действующие акты Правительства;

в отношении каждого абзаца проекта должно приводиться обоснование, в том числе при наличии нормативного правового акта с обязательной ссылкой на норму соответствующего законодательного или подзаконного акта, а также ее цитированием;

при внесении новой редакции производных нормативных правовых актов, утвержденных постановлениями Правительства, необходимо также прикладывать сравнительную таблицу прежней и новой редакций производных нормативных правовых актов с соответствующим обоснованием (в том числе при наличии нормативного правового акта с обязательной ссылкой на норму соответствующего законодательного или подзаконного акта, а также ее цитированием) каждого абзаца новой редакции постановления, подписанную курирующим заместителем руководителя государственного органа-разработчика;

4) справку, содержащую обоснование необходимости принятия проекта в случае, если проектом предусматривается поставить на утрату постановление (постановления);

5) экспертные заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства в случае, если проект постановления затрагивает интересы субъектов частного предпринимательства.

В случае несогласия с экспертным заключением государственный орган-разработчик проекта постановления должен привести аргументированное обоснование причин несогласия с экспертным заключением. Заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства не прикладываются в случае непредставления их в установленный срок;

6) рекомендации общественного совета в случае, если проект постановления затрагивает права, свободы и обязанности граждан, за исключением случаев, когда создание общественного совета в государственном органе не предусмотрено Законом Республики Казахстан «Об общественных советах».

В случае несогласия с рекомендациями государственный орган-разработчик проекта должен привести аргументированное обоснование причин несогласия. Рекомендации общественного совета не прикладываются в случае непредставления их в установленный срок;

7) экспертное заключение по результатам проведенной научной экспертизы по проекту международного договора либо международному договору, участницей которого намеревается стать Республика Казахстан, в случае, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан проведение научной экспертизы обязательно;

8) заключения иных государственных органов (протокол разногласий, а также протокол совещания, проведенного в целях поиска взаимоприемлемого решения по замечаниям согласующего государственного органа) согласно разделу 4.2. Регламента;

9) копии поручений (протоколов и т.д.), во исполнение которых разработан проект постановления;

10) лист согласования (по форме согласно приложению в формате pdf), в случаях, когда проектом постановления на рассмотрение Мажилиса Парламента и Президента вносятся законопроекты и проекты указов. При этом лист согласования к законопроекту или проекту Указа на бумажном носителе визируется первыми руководителями государственных органов или акимами областей, г.г. Астана, Алматы, Шымкент;

11) протокольное решение Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Казахстан и заключение уполномоченного органа по предпринимательству о соблюдении регулирующими государственными органами установленных процедур, а также результаты анализа регуляторного воздействия, в случае, если по проекту постановления проводился анализ регуляторного воздействия в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Проект постановления и приложения к нему, содержащие проекты законов, актов Президента Республики Казахстан, с пометкой «Для служебного пользования» полистно парафируются первым руководителем государственного органа-разработчика или акимом области, г.г. Астана, Алматы, Шымкент.»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. При получении проекта постановления (распоряжения) на согласование государственные органы не должны требовать его предварительного согласования другими государственными органами и отказывать в согласовании проекта по формальным и иным необоснованным причинам.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. По итогам рассмотрения проекта постановления (распоряжения) согласующий государственный орган должен представить один из следующих вариантов ответа:

1) проект может быть согласован без замечаний. Первым руководителем государственного органа (лицом, исполняющим его обязанности) или акимом области, г.г. Астана, Алматы, Шымкент согласовывается проект в форме электронного документа в ИП ГО с использованием ЭЦП;

2) проект может быть отправлен на доработку для устранения имеющихся замечаний. При этом в ИП ГО согласующим органом размещаются замечания, которые в обязательном порядке должны содержать предложения по их устранению, и подписываются первым руководителем согласующего государственного органа с использованием ЭЦП. В этом случае при согласии разработчика с замечаниями доработка проектов осуществляется в ИП ГО, после чего разработчик размещает в ИП ГО доработанную (следующую) версию проекта, подписанную с удостоверением ЭЦП первого руководителя государственного органа, и повторно направляет на согласование в государственные органы;

3) в согласовании проекта отказано. При этом в ИП ГО согласующим государственным органом производится отметка об отказе в согласовании с мотивировкой отказа в согласовании и удостоверяется ЭЦП первого руководителя согласующего государственного органа.

Согласующим государственным органам запрещается согласовывать проекты постановлений (распоряжений) «с замечаниями».»;

пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. При наличии разногласий государственный орган-разработчик должен обеспечить обсуждение его с согласующими органами с целью поиска взаимоприемлемого решения. При недостижении взаимоприемлемого решения государственный орган-разработчик совместно с согласующими органами составляет протокол разногласий, который размещается в ИП ГО к проекту. Протокол разногласий в форме электронного документа удостоверяется в ИП ГО ЭЦП руководителей государственных органов.».