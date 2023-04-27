Внесены изменения в Договор оказания взаимной правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный договор ратифицирован Законом Республики Казахстан от 30 июня 1997 года. Закон направлен на разъяснение порядка и требований взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, оказываемой между сторонами, и защиту прав граждан двух стран», - сказал сенатор Нурлан Бекназаров на заседании палаты.

Также депутат Сената озвучил изменения и дополнения к договору.

«Внести в соответствующую статью договора изменение, предусматривающее определение компетентных органов, осуществляющих отношения при оказании взаимной правовой помощи, и информировании друг друга по дипломатическим каналам. Регулирование процедур, касающихся вопросов исполнения судебных решений и взыскания задолженности, путем введения понятия «судебный приказ» в дополнение к термину «судебные решения» в связи с изменениями в действующих законах обоих государств», - отметил депутат.

«Также предлагается отменить статью 28 договора в связи с передачей Генеральной прокуратуре Республики Казахстан компетенции по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам. Предлагаемые изменения и дополнения расширяют возможности действия договора и регулирования правоотношений», - заключил сенатор.