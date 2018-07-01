Внесены изменения и дополнения в постановления Правительства РК о НПА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения и дополнения в постановления Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2016 года № 568 «Об утверждении Правил оформления, согласования, государственной регистрации нормативных правовых актов и их отмены» и от 6 октября 2016 года № 569 «Об утверждении Правил разработки, согласования проектов нормативных правовых актов». Об этом сообщает «Әділет».

МИА «Казинформ» публикует текст документа.

О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2016 года № 568 «Об утверждении Правил оформления, согласования, государственной регистрации нормативных правовых актов и их отмены» и от 6 октября 2016 года № 569 «Об утверждении Правил разработки, согласования проектов нормативных правовых актов»

В соответствии с пунктом 7 статьи 21 и пунктом 5 статьи 44 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения и дополнения:

1) в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2016 года № 568 «Об утверждении Правил оформления, согласования, государственной регистрации нормативных правовых актов и их отмены» (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 49, ст. 313):

В Правилах оформления, согласования, государственной регистрации нормативных правовых актов и их отмены, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Нормативные правовые акты, за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами, должны иметь следующие реквизиты:»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) электронную цифровую подпись лица или лиц, уполномоченных подписывать нормативные правовые акты;»;

подпункт 8) исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Нормативные правовые акты с пометкой «Для служебного пользования» должны содержать реквизиты, указанные в статье 22 Закона.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Нормативные правовые решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа должны содержать реквизиты, указанные в статье 22 Закона.»;

в пункте 3:

подпункт 9) исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«На всех листах нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования» производится полистное парафирование руководителем юридической службы органа, принявшего (согласовавшего) данный акт, а в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности (замещающим) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.";

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. На всех листах нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа полистное парафирование производится лицом, выполняющим функции юриста в данном органе, либо акимом, а в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности.»;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. В заголовке и по тексту нормативного правового акта не допускается перенос слов по слогам.

Заголовок в основном виде нормативного правового акта должен располагаться по центру в верхней части.

Заголовок в основном виде нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования» должен располагаться в левой верхней части листа с оставлением места с правой стороны для штампа о государственной регистрации нормативного правового акта не менее 7,5 сантиметра (далее - см) в ширину и не менее 4 см в длину.»;

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

«9-1. Заголовок в основном виде нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа должен располагаться в левой верхней части листа с оставлением места с правой стороны для штампа о государственной регистрации нормативного правового акта не менее 7,5 см в ширину и не менее 4 см в длину.»;

абзац первый части первой пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Проекты нормативных правовых актов оформляются с учетом следующих параметров (с применением текстового редактора с расширением «docx»):»;

пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Результаты подписания электронной цифровой подписью первыми руководителями государственных органов либо, в случае их отсутствия, лицами, исполняющими их обязанности, а также другими согласующими лицами располагаются в конце текста основного вида нормативного правового акта.

Для нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования» подпись первого руководителя государственного органа либо, в случае его отсутствия, лица, исполняющего его обязанности, располагается в конце текста основного нормативного правового акта с учетом требований, указанных в пункте 21 настоящих Правил, и заверяется гербовой печатью.»;

дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:

«22-1. Для нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа подпись акима либо, в случае его отсутствия, лица, исполняющего его обязанности, располагается в конце текста основного нормативного правового акта с учетом требований, указанных в пункте 21 настоящих Правил, и заверяется гербовой печатью.»;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. После согласования проекта посредством интранет-портала государственных органов окончательное согласование оформляется электронной цифровой подписью первого руководителя согласующего государственного органа либо, в случае его отсутствия, лица, исполняющего обязанности первого руководителя, к которому прикладывается копия приказа о временном исполнении обязанностей первого руководителя государственного органа.

Окончательное согласование на подлиннике нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования» оформляется визой первого руководителя согласующего государственного органа либо, в случае его отсутствия, лица, исполняющего обязанности первого руководителя, к которому прикладывается копия приказа о временном исполнении обязанностей первого руководителя государственного органа.

Виза включает в себя наименование должности руководителя государственного органа либо, в случае его отсутствия лица, исполняющего его обязанности, личную подпись визирующего, расшифровку подписи, дату и гербовую печать.

Гриф согласования располагается в левом нижнем углу последнего листа основного вида нормативного правового акта и состоит из слов «СОГЛАСОВАНО», («СОГЛАСОВАН»).

При согласовании нормативного правового акта двумя и более государственными органами грифы согласования располагаются в алфавитном порядке официальных наименований организаций на казахском языке.

Официальные наименования этих органов на русском языке должны соответствовать порядку их изложения на казахском языке.

В случае, если первые слова наименований государственных органов начинаются с одной и той же буквы, то учитывается следующая буква в наименовании государственного органа.

При согласовании нормативного правового акта с организациями, не являющимися государственными органами, к нормативному правовому акту прилагается соответствующее письмо о согласовании.»;

дополнить пунктом 36-1 следующего содержания:

«36-1. Окончательное согласование нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа оформляется визой первого руководителя согласующего государственного органа либо, в случае его отсутствия, лица, исполняющего обязанности первого руководителя, к которому прикладывается копия приказа о временном исполнении обязанностей первого руководителя государственного органа.

Виза включает в себя наименование должности руководителя государственного органа либо, в случае его отсутствия лица, исполняющего его обязанности, личную подпись визирующего, расшифровку подписи, дату и гербовую печать.»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:

«37. Руководитель юридической службы государственного органа, направившего нормативный правовой акт на согласование, а в случае его отсутствия - лицо, исполняющее его обязанности (замещающее) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, согласовывает нормативный правовой акт электронной цифровой подписью.

В случае отсутствия в государственном органе юридической службы нормативный правовой акт согласовывается руководителем соответствующего структурного подразделения, определенного ответственным за согласование нормативного правового акта, в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности (замещающим) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В случае отсутствия юридической службы в местном органе нормативный правовой акт согласовывается лицом, выполняющим функции юриста в данном органе, либо первым руководителем государственного органа, либо в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности.

Для нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования» полистное парафирование производится руководителями юридических служб государственного органа, направившего нормативный правовой акт на согласование, и государственного органа согласовывающего, в случае отсутствия руководителя юридической службы - лицом, исполняющим его обязанности (замещающим) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, в случае отсутствия юридической службы, лицом, указанным в частях второй или третьей настоящего пункта Правил.»;

дополнить пунктом 37-1 следующего содержания:

«37-1. Для нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа полистное парафирование производится лицом, выполняющим функции юриста в данном органе, либо акимом, либо в случае его отсутствия, лицом, исполняющим его обязанности.»;

пункт 38 изложить в следующей редакции:

«38. При представлении нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования», принятого совместно либо согласованного с другими государственными органами, государственным органом-разработчиком указывается принадлежность подписей лиц, производивших парафирование, путем проставления карандашом в скобках аббревиатуры государственного органа возле каждой подписи на первой странице как основного, так и производного вида нормативного правового акта.»;

дополнить пунктом 38-1 следующего содержания:

«38-1. При представлении нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, принятого совместно либо согласованного с другими государственными органами, государственным органом-разработчиком указывается принадлежность подписей лиц, производивших парафирование, путем проставления карандашом в скобках аббревиатуры государственного органа возле каждой подписи на первой странице как основного, так и производного вида нормативного правового акта.»;

наименование главы 2 «Глава 2. Порядок государственной регистрации нормативных правовых актов и их отмены» изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Порядок государственной регистрации нормативных правовых актов и их отмены»;

пункты 39, 40 и 41 изложить в следующей редакции:

«39. Нормативные правовые акты, указанные в подпунктах 1) - 4) пункта 1 настоящих Правил, представляются в Министерство юстиции Республики Казахстан или его территориальные органы в течение трех рабочих дней со дня их утверждения.

Срок представления нормативных правовых актов, принимаемых коллегиальными государственными органами, составляет не более семи рабочих дней со дня проведения заседания коллегиального органа, на котором приняты данные акты.

В случае согласования нормативного правового акта заинтересованными государственными органами либо принятия совместного акта указанный акт представляется на государственную регистрацию в течение трех рабочих дней со дня согласования либо подписания последним из заинтересованных государственных органов.

40. Нормативные правовые акты о признании нормативных правовых актов утратившими силу, а также приостановлении действия нормативных правовых актов или их отдельных норм представляются на государственную регистрацию в порядке, установленном настоящими Правилами.

Изменения и (или) дополнения, вносимые в нормативные правовые акты, прошедшие государственную регистрацию, подлежат государственной регистрации в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением актов, указанных в пункте 2статьи 44 Закона.

Совместные нормативные правовые акты признаются утратившими силу либо приостанавливаются центральными или местными органами, принявшими их совместно.

Данный порядок распространяется также на акты, принятые по согласованию с иными государственными органами и организациями.

41. Для государственной регистрации нормативного правового акта в орган юстиции посредством интранет-портала государственных органов (далее - ИПГО) представляются следующие документы в формате *docx на казахском и русском языках, удостоверенные электронной цифровой подписью первого руководителя государственного органа, в случае его отсутствия - лица, исполняющего его обязанности:

1) нормативный правовой акт;

2) справка-обоснование по форме, утвержденной Министерством юстиции Республики Казахстан;

3) сравнительная таблица прежней и новой редакций нормативного правового акта с соответствующим обоснованием вносимых изменений и (или) дополнений в случае, если вносятся изменения и (или) дополнения в нормативный правовой акт.

К нормативному правовому акту прилагаются копии следующих документов в формате *pdf на казахском и русском языках:

1) экспертные заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, в случае, если нормативный правовой акт затрагивает интересы субъектов частного предпринимательства;

2) рекомендация общественного совета в случае, если нормативный правовой акт затрагивает права, свободы и обязанности граждан;

3) документ о возложении исполнения обязанностей в случае, если нормативный правовой акт был подписан лицом, исполняющим обязанности первого руководителя государственного органа;

4) соответствующие экспертные заключения, проведение которых предусмотрено действующими законодательными актами Республики Казахстан.

Приложения к нормативным правовым актам могут также оформляться в формате excel или pdf.";

дополнить пунктом 41-1 следующего содержания:

«41-1. Для государственной регистрации нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования» в органы юстиции представляются следующие документы:

1) сопроводительное письмо;

2) подлинник нормативного правового акта с двумя копиями в печатном и электронном видах на казахском и русском языках.

В случае, если нормативный правовой акт принят несколькими государственными органами, то государственным органом, представившим данный акт, дополнительно прилагаются подлинники нормативных правовых актов на казахском и русском языках по количеству государственных органов, принявших нормативный правовой акт;

3) справка-обоснование на казахском и русском языках по форме, утвержденной Министерством юстиции Республики Казахстан;

4) сравнительная таблица прежней и новой редакций нормативного правового акта с соответствующим обоснованием вносимых изменений и (или) дополнений в случае, если вносятся изменения и (или) дополнения в нормативный правовой акт;

5) копия документа о возложении соответствующих обязанностей в случае, если нормативный правовой акт был подписан лицом, исполняющим обязанности первого руководителя государственного органа.»;

дополнить пунктом 41-2 следующего содержания:

«41-2. Для государственной регистрации нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в территориальные органы юстиции представляются следующие документы:

1) сопроводительное письмо;

2) подлинник нормативного правового акта с двумя копиями в печатном и электронном видах на казахском и русском языках.

В случае, если нормативный правовой акт принят несколькими государственными органами, то государственным органом, представившим данный акт, дополнительно прилагаются подлинники нормативных правовых актов на казахском и русском языках по количеству государственных органов, принявших нормативный правовой акт;

3) справка-обоснование на казахском и русском языках по форме, утвержденной Министерством юстиции Республики Казахстан;

4) копии экспертного заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства в случае, если нормативный правовой акт затрагивает интересы субъектов частного предпринимательства;

5) копия рекомендаций общественного совета в случае, если нормативный правовой акт затрагивает права, свободы и обязанности граждан;

6) сравнительная таблица прежней и новой редакции нормативного правового акта с соответствующим обоснованием вносимых изменений и (или) дополнений в случае, если вносятся изменения и (или) дополнения в нормативный правовой акт;

7) копия документа о возложении соответствующих обязанностей в случае, если нормативный правовой акт был подписан лицом, исполняющим обязанности первого руководителя государственного органа;

8) копий соответствующих экспертных заключений, проведение которых предусмотрено действующими законодательными актами Республики Казахстан.»;

пункт 42 изложить в следующей редакции:

«42. Документы, указанные в части первой пункта 41 настоящих Правил, согласовываются посредством электронной цифровой подписи руководителя юридической службы органа, принимающего данный акт, в случае его отсутствия - лица, исполняющего его обязанности (замещающего) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В случае представления совместного нормативного правового акта данный акт согласовывается электронной цифровой подписью всех руководителей юридических служб государственных органов, в случае их отсутствия - лиц, исполняющих их обязанности (замещающих) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В случае отсутствия в государственном органе юридической службы документы, указанные в части первой пункта 41настоящих Правил, согласовываются электронной цифровой подписью руководителя соответствующего структурного подразделения, разработавшего данный нормативный правовой акт, в случае его отсутствия - лица, исполняющего его обязанности (замещающего) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В случае отсутствия в местном органе юридической службы документы, указанные в части первой пункта 41 настоящих Правил, согласовываются электронной цифровой подписью лица, выполняющего функции юриста в органе, представившем данный акт на государственную регистрацию, либо первого руководителя местного органа, в случае его отсутствия - лица, исполняющего его обязанности.

Для нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования» справка-обоснование подписывается руководителем юридической службы органа, издавшего данный акт, в случае его отсутствия - лицом, исполняющим обязанности (замещающим) руководителя юридической службы органа в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В случае представления совместного нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования» прилагаемая справка-обоснование подписывается руководителем юридической службы органа, представившего его на государственную регистрацию, в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности (замещающим) в соответствии с Трудовым кодексомРеспублики Казахстан.

В случае отсутствия в государственном органе юридической службы справка-обоснование для нормативного правового акта с пометкой "Для служебного пользования" подписывается руководителем соответствующего структурного подразделения, разработавшего данный нормативный правовой акт, в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности (замещающим) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

В случае отсутствия в местном органе юридической службы справка-обоснование для нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования» подписывается лицом, выполняющим функции юриста в органе, представившем данный акт на государственную регистрацию, либо первым руководителем местного органа, в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности.»;

дополнить пунктом 42-1 следующего содержания:

«42-1. Для нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа прилагаемая справка-обоснование подписывается лицом, выполняющим функции юриста в органе, представившем данный акт на государственную регистрацию, либо акимом, в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его обязанности.»;

пункт 45 изложить в следующей редакции:

«45. Государственная регистрация нормативного правового акта включает в себя проведение органами юстиции юридической экспертизы на предмет наличия в акте нормы права и принятия решения о необходимости его государственной регистрации, определение соответствия нормативного правового акта законодательству Республики Казахстан и внесение его в реестр государственной регистрации нормативных правовых актов с присвоением номера государственной регистрации.

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов центральных органов осуществляется Министерством юстиции Республики Казахстан, местных органов - территориальными органами юстиции в течение пятнадцати рабочих дней после дня представления документов.

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов, предусматривающих принятие решений об установлении (отмене) карантинной зоны с введением карантинного режима на соответствующей территории, установлении (снятии) карантина и (или) ограничительных мероприятий, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии, а также объявлении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, осуществляется в течение трех рабочих дней после дня представления документов.";

дополнить пунктом 45-1 следующего содержания:

«45-1. По результатам юридической экспертизы органами юстиции принимается решение о государственной регистрации нормативного правового акта либо об отказе в государственной регистрации такого акта либо о возвращении акта на доработку.

Органы юстиции направляют нормативный правовой акт на доработку в течение двух рабочих дней после проведения юридической экспертизы в центральные или местные органы в письменном виде по ИПГО в случаях, если такой акт принят с нарушениями требований пункта 2, подпунктов 1), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) пункта 3, а также пунктов 4 - 33 настоящих Правил.

Центральные и местные органы с момента поступления письма о доработке в течение семи рабочих дней принимают меры по устранению замечаний органов юстиции и повторно вносят в органы юстиции доработанный нормативный правовой акт с документами, предусмотренными пунктом 41 настоящих Правил.

Органы юстиции в течение трех рабочих дней со дня повторного поступления по ИПГО доработанного нормативного правового акта проводят сверку на предмет устранения замечаний, а также соответствия нормативного правового акта законодательству Республики Казахстан.

В случае, если доработанный вариант нормативного правового акта внесен повторно без нарушения установленных сроков, после сверки одобрен органами юстиции, а также соответствует требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, в течение срока, указанного в части четвертой настоящего пункта Правил, принимается решение о государственной регистрации такого акта для центрального органа - Министром юстиции Республики Казахстан или его заместителем (вице-министром), для местного органа - руководителем территориального органа юстиции, либо лицом, исполняющим его обязанности.

Сведения о государственной регистрации нормативного правового акта вносятся в реестр государственной регистрации нормативных правовых актов.

Государственная регистрация нормативных правовых актов, предусматривающих принятие решений об установлении (отмене) карантинной зоны с введением карантинного режима на соответствующей территории, установлении (снятии) карантина и (или) ограничительных мероприятий, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии, а также объявлении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, осуществляется в течение трех рабочих дней после дня представления документов.

В случае, если замечания органов юстиции не устранены, либо доработанный нормативный правовой акт внесен с нарушением установленного срока, либо не внесен в срок, органами юстиции принимается решение об отказе в государственной регистрации нормативного правового акта.

В случае принятия решения об отказе в государственной регистрации нормативного правового акта по основаниям, предусмотренным пунктом 50 настоящих Правил, органы юстиции направляют по ИПГО в течение двух рабочих дней после проведения юридической экспертизы в центральные или местные органы письмо в форме электронного документа с указанием причин отказа.

В случае, если до направления на государственную регистрацию нормативный правовой акт был согласован с заинтересованными государственными органами, то при его поступлении в согласующие государственные органы в ходе доработки, срок его рассмотрения и согласования не должен превышать пяти рабочих дней со дня поступления.

На всех этапах настоящего пункта и по всему тексту настоящих Правил в случаях, когда документы поступают в государственный орган посредством ИПГО в форме электронного документа, в нерабочее время, днем их поступления считается следующий за ним рабочий день.»;

пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Для нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования» процедура государственной регистрации нормативного правового акта включает:

1) проведение юридической экспертизы на предмет наличия в акте нормы права и принятия решения о необходимости его государственной регистрации, определения соответствия нормативного правового акта законодательству Республики Казахстан;

2) утверждение заключений о государственной регистрации нормативного правового акта центрального органа - Министром юстиции Республики Казахстан или его заместителем (вице-министром), местного органа - руководителем территориального органа юстиции, либо лицом, исполняющим его обязанности;

3) внесение нормативного правового акта в реестр государственной регистрации нормативных правовых актов с присвоением ему номера государственной регистрации;

4) проставление штампа о государственной регистрации нормативного правового акта в правом верхнем углу первого листа основного нормативного правового акта и его копии.

Формы заключения и штампа о государственной регистрации нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования» утверждаются Министерством юстиции Республики Казахстан;

5) направление зарегистрированного нормативного правового акта:

подлинник - в орган, представивший нормативный правовой акт;

копия нормативного правового акта остается на хранении в Министерстве юстиции Республики Казахстан или его территориальных органах.

К каждому направляемому экземпляру нормативного правового акта прилагается заключение о государственной регистрации нормативного правового акта.»;

дополнить пунктом 47-1 следующего содержания:

«47-1. Для нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа процедура государственной регистрации нормативного правового акта осуществляется согласно пункту 47 настоящих Правил.

При этом, одна копия зарегистрированного нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа направляется в государственное предприятие, определенное Правительством Республики Казахстан для ведения Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан (далее - государственное предприятие).

Формы заключения и штампа о государственной регистрации нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа утверждаются Министерством юстиции Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 47-2 следующего содержания:

«47-2. Ведение реестра государственной регистрации нормативных правовых актов осуществляется Министерством юстиции Республики Казахстан и его территориальными органами.

Форма реестра государственной регистрации нормативных правовых актов утверждается Министерством юстиции Республики Казахстан.»;

пункт 48 изложить в следующей редакции:

«48. Нормативный правовой акт с пометкой «Для служебного пользования» возвращается без рассмотрения государственному органу-разработчику в течение одного рабочего дня в случаях:

1) если основной нормативный правовой акт не имеет одного из реквизитов, указанных в пункте 2 настоящих Правил;

2) отсутствия документов, указанных в пункте 41-1 настоящих Правил.

В этом случае центральный или местный орган устраняет выявленные нарушения и представляет его повторно на государственную регистрацию без повторного принятия при соблюдении срока, указанного в пункте 39 настоящих Правил.»;

дополнить пунктом 48-1 следующего содержания:

«48-1. Нормативные правовые решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа возвращаются без рассмотрения в сроки и случаях, предусмотренных пунктом 48 настоящих Правил.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. В течение пятнадцати календарных дней со дня отказа в государственной регистрации нормативного правового акта руководитель центрального или местного органа либо, в случае его отсутствия, лицо, исполняющее его обязанности, издают акт об отмене нормативного правового акта, в регистрации которого было отказано, и направляют его по ИПГО в Министерство юстиции Республики Казахстан или его территориальные органы.

При этом, центральные органы, принимающие решения коллегиально, и маслихат направляют акт об отмене нормативного правового акта в течение пяти рабочих дней со дня утверждения на очередном (внеочередном) заседании или сессии.

В случае отказа в государственной регистрации нормативного правового акта с пометкой «Для служебного пользования» в органы юстиции представляется копия акта об отмене нормативного правового акта в сроки, указанные в частях первой и второй настоящего пункта Правил.

Если нормативный правовой акт принят совместно и в регистрации было отказано, то руководителями государственных органов либо, в случае их отсутствия, лицами, исполняющими их обязанности, издается совместный акт об отмене нормативного правового акта.»;

дополнить пунктом 51-1 следующего содержания:

«51-1. В случае отказа в государственной регистрации нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в территориальный орган юстиции представляется копия акта об отмене нормативного правового решения в срок, указанный в части первой пункта 51 настоящих Правил.»;

2) в Постановлении Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2016 года № 569 «Об утверждении Правил разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов» (САПП Республики Казахстан 2016 г., № 50, ст. 316):

в Правилах разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов, утвержденных указанных постановлением:

пункты 49 и 50 изложить в следующей редакции:

«49. Срок окончательного согласования на подлиннике проекта нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа на бумажном носителе в государственных органах не должен превышать трех рабочих дней со дня поступления в государственный орган.

Окончательное согласование на подлиннике проекта нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа о признании утратившими силу, а также приостановлении действия нормативных правовых решений или их отдельных норм производится в течение двух рабочих дней со дня поступления.

50. Все листы проекта нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа парафируются лицом, выполняющим функции юриста в данном органе, направляющего на согласование, либо акимом, либо в случае его отсутствия, лицом, исполняющим его обязанности.»;

пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. После согласования проекта нормативного правового решения акима города районного значения, села, поселка, сельского округа посредством ИП ГО окончательное согласование на подлиннике проекта нормативного правового решения на бумажном носителе оформляется визами первого руководителя согласующего государственного органа либо, в случае его отсутствия, лица, исполняющего его обязанности, и заверяется печатью с приложением копии приказа о временном исполнении обязанностей первого руководителя государственного органа.».

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

При этом абзацы одиннадцатый, двенадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, двадцать третий, двадцать четвертый, тридцатый, тридцать первый, сорок первый, сорок второй, сорок третий, сорок девятый, пятидесятый, пятьдесят третий, пятьдесят четвертый, восемьдесят третий, восемьдесят четвертый, восемьдесят пятый, восемьдесят шестой, восемьдесят седьмой, восемьдесят восьмой, восемьдесят девятый, девяностый, девяносто первый, девяносто второй, девяносто третий, сто третий, сто четвертый, сто тридцать второй, сто тридцать третий, сто тридцать четвертый, сто тридцать пятый, сто сорок четвертый, сто сорок пятый, сто пятьдесят первый, сто пятьдесят второй подпункта 1), а также подпункт 2) пункта 1 постановления действуют до 31 декабря 2018 года.

Премьер-Министр

Республики Казахстан Б. Сагинтаев