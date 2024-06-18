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    22:36, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Внеплановую проверку проведут на предприятии «КазАзот» в Актау

    Внеплановую проверку проведут на предприятии «КазАзот» в Актау
    Фото: Kazinform

    В социальной сети распространилось видео, где из труб предприятия «КазАзот» шел желтый дым, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам главного технолога АО «КазАзот» Ерлана Кудашева, сегодня, 17 июля, в 07:40 произошло отклонение от нормального технологического режима (НТР), в результате чего в производственном цехе слабой азотной кислоты возникло кратковременное задымление нитрозным газом.

    - Сразу после выброса техническим персоналом были проведены работы по устранению причин отклонения от последствий. Основной причиной является работа оборудования производства при повышенных температурах. Сказывается прямое воздействие высоких температур окружающей среды и морской воды, при которых должно происходить охлаждение водооборотного цикла на производствах. С наступлением жаркого периода технологический персонал работает в усиленном режиме. Принимает все превентивные меры по недопущению подобных отклонений, которые являются причинами данных последствий. Об отклонении от НТР были своевременно оповещены региональные надзорные органы, - сказал главный технолог Ерлан Кудашев.

    Выброс характеризуется, как кратковременный и локальный, и не представляет угрозы здоровью и безопасности населения.

    В связи с этим корреспондент агентства Kazinform обратился в Департамент экологии Мангистауской области.

    - Утром произошел кратковременный выброс нитрозного газа из-за отклонения от нормального технологического режима во время пусковых работ на агрегате в цехе АО «КазАзот». Мы получили разрешение от компетентного органа на проведение проверки. Результаты проверки опубликуем, - сообщил руководитель департамента Армат Жусупкалиев.

    Теги:
    Заводы Актау Экология Мангистауская область
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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