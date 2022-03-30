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Внеплановую проверку назначили на Степногорской ТЭЦ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
30 Марта 2022, 20:19
Внеплановую проверку назначили на Степногорской ТЭЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внеплановую проверку назначили на Степногорской ТЭЦ по фактам аварийных остановок котлов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства энергетики РК.

Как сообщили в пресс-службе министерства, по результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

«По фактам аварийных остановок котлов на Степногорской ТЭЦ Территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК по Акмолинской области назначена внеплановая проверка.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. О выявленных нарушениях и принятых мерах будет сообщено дополнительно.

​В настоящее время на Степногорской ТЭЦ в работе находятся 4 котла и 3 турбины. Генерация станции 64 МВт, температурный режим тепловых сетей соблюдается», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, жители Степногорска жаловались на отсутствие тепла и горячей воды в квартирах. Как заверили работники ТЭЦ, возникшая проблема связана с аварийной ситуацией, был запущен резервный водогрейный котел. В Министерстве энергетики прокомментировали текущую ситуацию на Степногорской ТЭЦ.

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