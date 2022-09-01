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Внеплановая проверка началась на Атырауском НПЗ

Автор:  
Виктор Сутягин
1 Сентября 2022, 20:31
Внеплановая проверка началась на Атырауском НПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Областной департамент экологии начал внеплановую проверку на Атырауском НПЗ. Сделано это было под давлением жителей города, которые ежедневно сообщают в социальных сетях о запахах нефтепродуктов, сероводорода, появляющихся под утро во многих микрорайонах. При этом никакой информации откуда идет запах экологи не предоставляют, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так как жители жалуются на запах нефтепродуктов, было решено начать внеплановую проверку Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Наши сотрудники в настоящее время находятся на предприятии. Кроме того, лаборатория проводит мониторинг атмосферного воздуха по направлениям ветра. Сейчас ветер юго-западный, со стороны завода», – сообщил руководитель департамента экологии Атырауской области Алибек Бекмухаметов.

Ранее сообщалось, что Атырауский НПЗ оштрафован на 5 млн тенге.



Фото: moneysense.ca




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