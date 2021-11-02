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Внеплановая проверка коллекторов пройдет в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Ноября 2021, 21:06
Внеплановая проверка коллекторов пройдет в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова объявила о внеплановой проверке коллекторских организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для проведения комплексной проверки сделок по приобретению коллекторскими организациями займов, Агентством инициирована внеплановая проверка 25 наиболее крупных коллекторских агентств, на долю которых приходится 75% всех займов коллекторских организаций», - написала Мадина Абылкасымова в своем ответе на депутатский запрос.

В ходе проверки будут изучены следующие вопросы:

1) порядок осуществления взаиморасчета с кредитором по принятым в работу по досудебному взысканию и приобретенным проблемным портфелям;

2) соблюдение порядка ведения документации по всем договорам цессии, заключаемым с кредитором, ведению учёта документов по регистрационному журналу;

3) осуществление коллекторским агентством деятельности по приобретению права требования по договорам банковского займа или микрокредита;

4) проверка руководящих работников и работников, осуществляющих взаимодействие с должниками на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан;

5) осуществление коллекторской деятельности по досудебному взысканию и урегулированию задолженности, а также по сбору информации, связанной с задолженностью;

6) соблюдение коллекторским агентством правил осуществления взаимодействия с должниками, третьими лицами в рамках договоров банковского займа или микрокредита;

7) соблюдение коллекторским агентством особенностей досудебного порядка урегулирования задолженностей;

8) наличие специального программного обеспечения, используемого для автоматизации деятельности и учета задолженности, а также фиксации процесса взаимодействия с должником, третьими лицами с помощью средств аудио- или видеотехники;

9) порядок и результаты рассмотрения обращений и жалоб на работников на незаконные методы взыскания и некорректное поведение работников коллекторского агентства.

«Срок инспекционной поверки определен с 26 октября по 23 ноября текущего года. В этой связи, по итогам проведенной проверки Агентством будет предоставлена соответствующая информация», - заключила М. Абылкасымова.


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